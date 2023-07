Brian Van Hinthum

Dinsdag 4 juli 2023 19:37

Het treurige overlijden van Dilano van 't Hoff (18) van vorig weekend heeft het nodige teweeg gebracht in de motorsportwereld. Het was het zoveelste ongeluk op Spa-Francorchamps, waardoor men steeds meer vraagtekens plaatst bij de veiligheid van het circuit. Max Verstappen stelt dat het vooral aan de regen lag en er nog gevaarlijkere circuits zijn.

Op het natte Spa-Francorchamps kwam de achttienjarige coureur zaterdag in een enorme klapper van een crash terecht, nadat hij op Kemmel Straight spinde en vervolgens door één van de achtervolgers nog eens via de zijkant geraakt werd. In totaal waren er vier coureur betrokken bij de crash. Hulptroepen waren snel op de plaats van het ongeval, maar het duurde lang voor er uitsluitsel kwam over de situatie van met name de jonge Nederlander. Allereerst werd de Lamborghini Super Trofeo-race van later die dag uitgesteld, terwijl later de McLaren Trophy-race op Spa ook werd afgelast. Na lang wachten kwam uiteindelijk toch het noodlottige nieuws over het overlijden van de coureur via een statement van de FRECA naar buiten.

Djedda

Het dodelijke ongeval heeft voor een hoop vraagtekens rondom de veiligheid van Circuit Spa-Francorchamps gezorgd, waar enkele jaren geleden de Fransman Anthoine Hubert in vergelijkbare omstandigheden het leven liet. Verstappen ziet het gevaar, maar benoemt dat er plekken bestaan die nog gevaarlijker zijn. "Het is zeker weten een behoorlijk gevaarlijke bocht, maar we racen ook in Djedda en de eerste sector is daar waarschijnlijk nog gevaarlijker. Ik ben blij dat er in die sector nog niets gebeurd is", citeert Motorsport.com> de wereldkampioen. "Als je in bocht 6, 7 of 8 een crash hebt, kan het ook zo lopen: het is allemaal blind, je weet niet wat eraan komt. Ik herinner me nog dat ik begin dit jaar boos was op mijn engineer omdat ik Lando in de weg zat en ik weet hoe dat voelt. Het is supergevaarlijk wanneer dit soort dingen gebeuren."

Meer gevaarlijke plekken

Ondanks het gevaar van Spa, maakt Verstappen de kanttekening dat ook de regen een essentiële factor speelde. "Natuurlijk is Eau Rouge een blinde bocht naar boven, maar dit ongeluk gebeurde later. Dat is het enige wat misschien verbeterd kan worden daar, meer ruimte door bijvoorbeeld de muren verder weg te zetten", zegt hij over Kemmel Straight. "Op dit moment lijkt het er namelijk op dat zodra je daar crasht, je de muur raakt en best makkelijk terug de baan op stuitert. Ze hebben al wat zaken veranderd aan Spa, ze hebben het zeker breder gemaakt maar het zal altijd een gevaarlijke bocht blijven. Maar we gaan naar veel circuits met gevaarlijke bochten, alleen zeg je daar waarschijnlijk niets van totdat er wat gebeurt", claimt de wereldkampioen. "Nu komt dit natuurlijk ter sprake, maar ik heb het gevoel dat het oneerlijk is om alleen naar het circuit te wijzen. Je moet namelijk als eerste kijken waarom ze een herstart hadden."