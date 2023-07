Brian Van Hinthum

Dinsdag 4 juli 2023 18:30

Lewis Hamilton heeft nog altijd geen krabbel onder een nieuw Mercedes-contract gezet, maar Toto Wolff lijkt ervan uit te gaan dat de 38-jarige coureur gaat bijtekenen. De Oostenrijkse teambaas spreekt vol lof over zijn coureur en na een opmerking van Stefano Domenicali geeft hij toe dat Mercedes hem een achtste titel verschuldigd is.

Het aflopende contract van Hamilton, dat dus na 2023 op zijn eind loopt, blijft onderwerp van gesprek binnen en buiten de Formule 1-paddock. De Britse coureur is inmiddels 38 jaar oud, maar lijkt nog geen afscheid te willen nemen van zijn geliefde sport en is nog altijd op jacht naar wereldtitel nummer acht. Aan zijn pensioen denken, wil de 102-voudig Grand Prix-winnaar dus ook nog niet. In de eerste weken van het seizoen werd zijn naam regelmatig in verband gebracht met Ferrari, maar die geruchten wimpelde hij resoluut af. Inmiddels lijkt een nieuwe Mercedes-deal aanstaande, maar witte rook is er nog niet gezien.

Artikel gaat verder onder video

Lofzang Hamilton

Wolff heeft in gesprek met Sky Sports in ieder geval wat mooie woorden over zijn coureur in petto. "Lewis Hamilton is duidelijk de meest belangrijke persoonlijkheid in de sport op dit moment. Hij is zo multidimensionaal. Hij is niet alleen een racecoureur en wereldkampioen, hij is ook baanbrekend voor diversiteit en duurzaamheid", zegt de Mercedes-voorman. "Er zijn geen limieten voor Hamilton. Zowel als coureur, ondernemer en als politicus. Hij is naar mijn idee één van de meest spectaculaire persoonlijkheden die ik ooit heb ontmoet."

Goede auto voor achtste wereldtitel

De in Wenen geboren ondernemer wordt in het interview geflankeerd door Formule 1-CEO Domenicali. De Italiaan hoopt dat Hamilton en Mercedes eruit komen aan de onderhandelingstafel. "Op de korte termijn hoop ik Lewis te zien vechten op de baan." Hij richt zich vervolgens tot Wolff. "Zorg ervoor dat hij een goede Formule 1-auto tot zijn beschikking krijgt!" Die opmerking neemt Wolff ter harte. "We zijn hem een achtste kampioenschap verschuldigd."