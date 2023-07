Brian Van Hinthum

Dinsdag 4 juli 2023 17:40

Max Verstappen wist met zijn overwinning op de Red Bull Ring alweer zijn 42e zege uit zijn carrière te pakken en met dat aantal gaat hij voorbij aan Ayrton Senna. De Nederlander zegt altijd dat hij niks om records en cijfers geeft, maar daar moet Dr. Helmut Marko behoorlijk om lachen, zo geeft hij toe.

Voorlopig lijkt er geen maat te staan op Verstappen in combinatie met de fantastische RB19. De regerend wereldkampioen wist tijdens de Grand Prix van Oostenrijk alweer zijn zevende overwinning van het seizoen te boeken, wat betekent dat zege nummer 42 uit zijn loopbaan een feit is. Een mooi aantal, zeker gezien het feit dat de Limburger nog altijd pas 25 jaar oud is. Met de overwinning in Spielberg wist de tweevoudig wereldkampioen voorbij te steken aan grootheid Senna. De Braziliaanse legende kwam 41 keer als eerste over de streep.

Desinteresse in records

Met de jonge leeftijd en het niveau wat Verstappen op dit moment aantikt, worden door de fans en media de recordboeken er regelmatig bij gepakt. Iets waar Verstappen eerder al van aangaf dat het hem niet zoveel boeit. “Nee, ik ben er niet in geïnteresseerd om bovenaan zulke lijstjes te staan. In de Formule 1 heb je daarvoor veel goede jaren achter elkaar nodig en je moet ook een goede auto hebben om zoiets te bereiken. Zonder goede auto ben je nergens in de Formule 1, dat weet ik", zei hij in 2022 onder meer.

Hypocriete Verstappen?

De coureur uit Hasselt reageert wel vaker laconiek en ongeïnteresseerd als het over de verschillende records in de Formule 1 gaat waar hij aan gelinkt wordt. Marko kan in Oostenrijk voor de Red Bull-hospitality echter een lach niet onderdrukken wanneer het over Verstappen en records gaat en hij reageert dan ook op bijzondere wijze: "Max zegt altijd dat hij niet om records geeft, maar als je hem vraagt wie bijvoorbeeld de meeste poles heeft en hoeveel dat zijn, dan weet hij het meteen", citeert Motorsport.com de Oostenrijker vanuit zijn thuisland. Misschien geeft de Nederlander er dus tóch wat meer om dan dat de fans weten.