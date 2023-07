Lars Leeftink

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag bleken de magische woorden van de dag 'track limits' te zijn. De FIA moest de uitslag van de Grand Prix van Oostenrijk op de schop gooien nadat niet alle 1200 gevallen van coureurs die over de limiet van de baan gingen al waren behandeld. Een paar uur na het einde van de race was de uitslag pas definitief en werden er nog nieuwe straffen uitgedeeld. Max Verstappen won echter op dominante wijze. Verder was Toto Wolff van mening dat Verstappen tijdens de Sprint Shootout een wraakactie in huis had richting Lewis Hamilton en was de Oostenrijker ook niet blij met het voorstel van Horner voor 2026.

Het meest trieste nieuws van de dag kwam echter uit Finland, waar de Nederlandse IRRC-motorcoureur Joey den Besten (30) om het leven kwam bij een crash. Dit is de GPFans Recap van 2 juli.

FIA geeft Aston Martin gelijk: niet alle 1200 gevallen van track limits al bekeken

FIA past uitslag GP Oostenrijk aan: flinke straffen voor Hamilton, Sainz en De Vries

De FIA heeft alle 1200 gevallen van track limits tijdens de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk inmiddels bekeken en heeft de definitieve uitslag bekendgemaakt. Er zijn als gevolg een paar nieuwe penalty's uitgedeeld, wat impact heeft op de uitslag en vooral de top tien van de race.

FIA past uitslag GP Oostenrijk aan: flinke straffen voor Hamilton, Sainz en De Vries

Nederlandse motorcoureur Joey den Besten (30) overleden na crash in Finland

Een inktzwart weekend voor de auto- en motorsport in Nederland is op zondag nog donkerder geworden. De Nederlandse motorcoureur Joey den Besten is tijdens een IRRC-race in Finland bij een crash om het leven gekomen.

Nederlandse motorcoureur Joey den Besten (30) overleden na crash in Finland

Verstappen legt machtsvertoon ten tonele tijdens Grand Prix van Oostenrijk

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Oostenrijk op zijn naam geschreven. De Nederlander legde voor het toeziend oog van zijn Orange Army een machtsvertoon op de mat. Charles Leclerc en Sergio Pérez completeerden het podium.

Verstappen legt machtsvertoon ten tonele tijdens Grand Prix van Oostenrijk

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Oostenrijk op zijn naam geschreven. De Nederlander legde voor het toeziend oog van zijn Orange Army een machtsvertoon op de mat. Charles Leclerc en Sergio Pérez completeerden het podium. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton onder vuur op social media na tonen 'disrespect' richting Oostenrijks volkslied

Wolff: 'Voorstel Horner over 2026-reglementen heeft nul kans van slagen, in hoofdletters'

Mercedes-teambaas Toto Wolff is van mening dat de wens van Christan Horner om de motorreglementen voor 2026 bij te schaven, "nul kans van slagen heeft." Volgens de Oostenrijker is de Red Bull Racing-teambaas vooral bang voor het presteren van zijn eigen motor.

Wolff: 'Voorstel Horner over 2026-reglementen heeft nul kans van slagen, in hoofdletters'

Wolff beticht Verstappen van "wraakactie" richting Hamilton: "Was om zijn ronde te verpesten"

Toto Wolff heeft Max Verstappen beticht van een "wraakactie." Volgens de Mercedes-teambaas zou de Nederlander Lewis Hamilton bewust gehinderd hebben tijdens de Sprint Shootout, om een rekening te vereffenen.

Wolff beticht Verstappen van "wraakactie" richting Hamilton: "Was om zijn ronde te verpesten"

Toto Wolff heeft Max Verstappen beticht van een "wraakactie." Volgens de Mercedes-teambaas zou de Nederlander Lewis Hamilton bewust gehinderd hebben tijdens de Sprint Shootout, om een rekening te vereffenen. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen over Hamilton tijdens Sprint Shootout: "Hij blokkeerde mij in de laatste bocht"

Max Verstappen heeft uitgelegd wat er gebeurde tijdens de Sprint Shootout tussen hem en Lewis Hamilton. Hamilton had het gevoel dat hij opgehouden werd in SQ1, terwijl Verstappen het gevoel had dat hij op zijn beurt eerder al opgehouden was door de Brit. Meer lezen? Klik hier!