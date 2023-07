Jan Bolscher

Toto Wolff heeft Max Verstappen beticht van een "wraakactie." Volgens de Mercedes-teambaas zou de Nederlander Lewis Hamilton bewust gehinderd hebben tijdens de Sprint Shootout, om een rekening te vereffenen.

De Red Bull Ring in Oostenrijk vormt dit seizoen het decor voor het tweede sprintraceweekend van het jaar, en net als in 2023 zorgt dat voor het nodige spektakel. Niet alleen de baanlimieten spelen continu een grote rol, ook hebben de coureurs regelmatig moeite om elkaar niet voor de voeten te rijden tijdens de kwalificatie vanwege de korte layout van de baan. Zo kreeg Charles Leclerc een gridstraf van drie plaatsen voor de sprintrace, na het hinderen van Oscar Piastri tijdens zijn snelle run in de Sprint Shootout.

Sprint Shootout

In de slotminuten van SQ1 was Lewis Hamilton op zoek naar wat ruimte voor een laatste snelle ronde, toen hij Max Verstappen in de laatste bocht in de weg reed. Later bleek dat de Brit door zijn team niet op de hoogte was gebracht van de aanstormende Nederlander, waardoor het bij een waarschuwing bleef. Verstappen zelf leek Hamilton vervolgens te hinderen in de eerste bocht, nadat de Mercedes-coureur had aangezet voor zijn eigen snelle ronde. De ronde van de zevenvoudig wereldkampioen kon hierdoor in de prullenbak en zodoende moest hij tekenen voor de achttiende startplaats.

"Wraakactie" Verstappen

Toto Wolff is niet te spreken over het incident: "De fout werd aan onze kant gemaakt", begint hij tegenover Sky Sports. "De communicatie tussen ons en Lewis voorzag hem niet van de juiste informatie om aan de kant te gaan voor Max. Ik denk dat niemand iemand wil hinderen, want als je iemand hindert krijg je een straf. Dat was dus niet de bedoeling. Aan de andere kant, bocht één was een wraakactie [van Verstappen]. Het was om ervoor te zorgen dat zijn [Hamilton] verpest zou zijn. Dus de een was per ongeluk, en de ander bewust. Maar wat maakt het uit? Uiteindelijk keken we naar of het invloed op onze race zou hebben... Ik denk dat het tijdens de drivers' briefing van volgende week besproken zal worden."

Tweede snelle ronde

Verstappen verwierp deze suggestie eerder al. De 25-jarige coureur vertelde dat hij door het moment met Hamilton in de laatste bocht ongeveer drie tienden verloor, en dat hij daarom twijfelde of hij direct opnieuw een snelle ronde in zou zetten: "Er waren nog een paar seconden te gaan dus ik wist niet zeker of de rondetijd veilig zou zijn. Daarom wilde ik doorgaan", klonk het. "Maar ik had te weinig tijd en ruimte, met twee auto's op die manier, dat was zonde."