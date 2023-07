Jan Bolscher

Mercedes-teambaas Toto Wolff is van mening dat de wens van Christan Horner om de motorreglementen voor 2026 bij te schaven, "nul kans van slagen heeft." Volgens de Oostenrijker is de Red Bull Racing-teambaas vooral bang voor het presteren van zijn eigen motor.

De Formule 1 heeft een kleine twaalf maanden geleden nieuwe motorreglementen goedgekeurd die in 2026 hun intrede zullen maken. Hierbij zijn de grootste veranderingen dat de zeer complexe MGU-K overboord gegooid wordt, en dat ongeveer 50 procent van het vermogen uit elektrische componenten voortgebracht zal worden. Horner sprak eerder deze week zorgen uit over deze verdeling, vanwege de "kolossale" batterijen die nodig zouden zijn om dit waar te maken.

Voorstel Horner

De Brit vreest dat dit van invloed gaat zijn op het chassis van de auto, en dat hierdoor het wiel-tegen-wiel racen af zal nemen. Ook waarschuwde hij dat coureurs mogelijk terug zullen gaan schakelen op het rechte stuk, om de batterij weer op te laden. Wolff wil hier niets van weten: "Ik denk dat wat hem [Horner] vooral bang maakt is dat zijn motorprogramma niet meekomt en dat hij het op deze manier tegen wil houden", citeert The Race. "Je moet je altijd afvragen wat de daadwerkelijke motivatie is om zoiets te zeggen."

Nul kans van slagen

Gevraagd naar of de Formule 1 de regels nog aan kan passen nu de fabrikanten zich hebben ingeschreven, klinkt het: "Dat gaat niet gebeuren. Nul kans van slagen, in hoofdletters. Daarom weet ik niet waarom dit soort dingen naar voren komen. We hebben de reglementen over meerdere jaren ontwikkeld met alle betrokken fabrikanten. Het was een compromis waardoor Audi zich eindelijk bij de sport heeft gevoegd en waarom Honda gebleven is."