Lars Leeftink

2 juli 2023

Aston Martin heeft gelijk gekregen van de FIA na het protesteren van de uitslag van de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk. De FIA geeft toe dat de uitslag van de race nog niet definitief genoemd kan worden. Volgens de FIA zijn er 1200 momenten geweest waarop het autosportorgaan naar track limits moest kijken, en het was al begonnen met het analyseren van al deze momenten voordat Aston Martin een protest had ingediend. De resultaten van de race kunnen dus, wanneer de FIA alles heeft bekeken, nog veranderen.

Daarmee is het protest van Aston Martin dus goedgekeurd, omdat het al bezig is met het analyseren van al die incidenten. Tijdens de Grand Prix in Spielberg ging het vaak over track limits, waar de coureurs vaak overheen gingen. Yuki Tsunoda kreeg zelfs tien seconden straf omdat hij twee keer over de limiet was gegaan, waardoor hij twee keer vijf seconden aan zijn broek kreeg. Zeven andere coureurs gingen ook te vaak in de fout, maar volgens Aston Martin had de FIA nog een paar track limits gemist die bestraft hadden moeten worden. Het team moest om 18:30 uur bij de FIA komen om uitleg te geven, waarna de FIA nu met meer duidelijkheid is gekomen.

Reactie FIA

De FIA heeft gereageerd op het protest van Aston Martin nadat ze bij de stewards zijn geweest en geeft het team nog geen gelijk of ongelijk. Wel maakt het bekend dat de uitslag van de race in Spielberg nog niet als definitief gezien kan worden omdat het nog bezig is met alle incidenten te bekijken en analyseren. "Tijdens de Grand Prix had Race Control de taak om meer dan 1200 gevallen te beoordelen waarbij een auto werd gerapporteerd als mogelijk de baan verlatend." Daardoor heeft de FIA meer tijd nodig om alle overtredingen nog eens na te gaan. Als dit afgerond is, zal de FIA met mogelijk nieuwe straffen en wellicht een nieuwe uitslag van de Grand Prix van Oostenrijk komen. "De resultaten zullen worden bijgewerkt zodra de controle is afgerond van de gevallen die niet tijdens de race konden worden gecontroleerd", aldus de FIA. Ook geeft de FIA aan dat het bij de organisatie net zoals voorgaande jaren gaat aangeven dat er bij bocht negen en tien gravel moet komen om deze situatie in de toekomst te voorkomen.

Wat nu?

Voor nu is de uitslag van de Grand Prix dus niet echt een officiële, omdat de FIA nog niet in staat is geweest om alle 1200 incidenten te kunnen bekijken. Het kan dus zijn dat iemand als Sergio Perez, die een waarschuwing kreeg aan het einde van de race en nog een track limit verwijderd was van vijf seconden straf, vanaf P3 naar P4 gaat als de FIA van mening is dat de Mexicaan tijdens de race ergens anders ook nog over de baanlimiet is gegaan. De FIA heeft dus nog een drukke avond voor de boeg.

Stewards

De stewards zeggen het volgende. "Uit het onderzoek van de lijst met geschrapte rondetijden bleek dat een aantal overtredingen van de limiet niet eerder aan de stewards waren voorgelegd. Er werd vastgesteld dat sommige van deze overtredingen een straf rechtvaardigden. Er werd vastgesteld dat sommige van deze overtredingen een straf rechtvaardigden die nog niet eerder werd toegepast toen de voorlopige uitslag werd gepubliceerd. Deze straffen zullen worden opgenomen in de definitieve uitslag." Kortom: er komen nog straffen en de uitslag gaat nog veranderen.