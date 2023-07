Lars Leeftink

Zondag 2 juli 2023 06:59 - Laatste update: 08:45

Max Verstappen heeft uitgelegd wat er gebeurde tijdens de Sprint Shootout tussen hem en Lewis Hamilton. Hamilton had het gevoel dat hij opgehouden werd in SQ1, terwijl Verstappen het gevoel had dat hij op zijn beurt eerder al opgehouden was door de Brit.

Het incident vond plaats tijdens SQ1. Zowel Hamilton als Verstappen waren, net zoals de rest, bezig met hun opwarmronde en gingen richting het rechte stuk. Hamilton greep vlak voor het rechte stuk zijn kans en ging langs Verstappen om voor hem het rechte stuk op te gaan. Voordat dit gebeurde, had Hamilton de Nederlander al opgehouden. Tenminste, dat vond Verstappen zelf toen hij tijdens de persconferentie na afloop van de sprintrace naar het moment gevraagd werd. “Hij blokkeerde mij in de laatste bocht, waardoor ik meer moest remmen en drie tienden verloor. Dus dat was niet ideaal en ik denk niet correct.”

Moment met Hamilton

Vervolgens besloot Hamilton dus vlak voor het begin van zijn ronde langs Verstappen te gaan. Op het moment dat hij aan zijn ronde begon en richting de eerste bocht reed, zat Verstappen ineens aan de binnenkant. Een paar bochten later zou Verstappen zijn ronde afbreken, tot frustratie van Hamilton en veel fans. Fans hadden het idee dat het 'payback' was voor het moment daarvoor, waarbij Verstappen dus door Hamilton opgehouden werd. Verstappen legt uit dat hier niks van klopt en verklaart waarom hij stopte. “Er stonden nog een paar seconden op de klok, dus ik wist niet zeker of mijn rondetijd veilig zou zijn. Daarom wilde ik doorgaan, maar ik kwam tijd en ruimte tekort met die twee auto's daar en dat was een beetje jammer.”

GP Oostenrijk

Zondag begint Verstappen vanaf P1 aan de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk. Hamilton zal hij waarschijnlijk niet vaak tegen gaan komen, want de Brit start vanaf P5. Hij heeft Lance Stroll naast zich staan bij de start, maar zal zich toch vooral focussen op Lando Norris (P4) en Carlos Sainz (P3). Verstappen zal hopen dat de Ferrari's achter hem met de rest moeten vechten, zodat hij weg kan rijden en zijn zevende zege van 2023 kan boeken.