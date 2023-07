Lars Leeftink

Zaterdag 1 juli 2023 21:39 - Laatste update: 21:42

Sergio Perez en Max Verstappen zullen bij Red Bull Racing tijdens de openingsfase behoorlijk veel mensen in spanning hebben laten toekijken toen ze in de openingsfase van de sprintrace in Oostenrijk met elkaar vochten om P1. De twee coureurs van Red Bull konden na de race al wel aan zien komen waar de vragen over zouden gaan en welke verhalen er zouden verschijnen in het nieuws. Ze deden er zelf daarom maar een schepje bovenop.

Tijdens de persconferentie na de sprintrace legt Verstappen uit wat er tijdens de openingsfase gebeurde en waarom beide coureurs andere lijnen namen. "Ik bedoel, het is nat dus je kunt sowieso niet op de normale lijn rijden omdat daar minder grip is. Daarom hebben bocht drie en vier, vooral de buitenkant in het begin, meer grip. Dus daar wil je sowieso zijn met de auto en als het dan opdroogt, ga je natuurlijk steeds meer naar de binnenkant."

Perez over moment

Vervolgens legt Pérez zijn kant van het verhaal uit. "Er valt eigenlijk niets aan toe te voegen, we hebben het besproken. De eerste ronde, dat is altijd lastig in deze omstandigheden. Dus ja, er zijn geen problemen. Ik had niet door dat Max behoorlijk naast me zat en dat hij in het gras zat. Het zicht was vrij slecht, hoewel het niet zo hard regende in die eerste ronden. Hoewel ik aan de leiding reed, was het vrij moeilijk om achter me te zien en toen ik me realiseerde dat Max er was, was het net te laat."

Kritisch

"We hoeven hier geen groot ding van te maken, hoor", aldus Verstappen. "Deze dingen gebeuren soms. We praten erover, laten het achter ons en dat is prima. Zo werken mensen soms. Je stelt een vraag, je geeft antwoord, lost het op, klaar. Dan hoef je er hopelijk geen heel artikel over te schrijven, of misschien kun je dat wel doen om clicks te krijgen als je dat wilt." Vervolgens vraagt een journalist door, waarna Pérez een snelle reactie heeft. "De race was misschien te saai, dus dit zou het grote verhaal kunnen zijn. Maak er een groot artikel van."