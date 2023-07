Lars Leeftink

Zaterdag 1 juli 2023 20:28 - Laatste update: 20:31

Fernando Alonso heeft er bij de Formule 1 op aangedrongen om de regels voor het sprintformat te wijzigen. Hij zag sommige teams en coureurs op zaterdag een oneerlijk voordeel behalen met versere banden. Volgens de Spanjaard was zijn resultaat op zaterdag een "wonder".

Alonso kwalificeerde zich als zevende voor de sprintrace van zaterdag, één plaats voor Aston Martin-teamgenoot Lance Stroll. Tijdens de sprintrace vocht hij veel duels uit met zijn teamgenoot, maar kwam hij uiteindelijk achter Stroll als vijfde over de streep. Alonso eindigde op dertig seconden van Verstappen. De F1-veteraan gelooft echter dat het resultaat op zaterdag gelukkig was gezien de huidige F1-regels omtrent bandengebruik tijdens een sprintraceweekend.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is de stand in beide kampioenschappen na de sprintrace in Oostenrijk

Alonso over sprintrace

Tegenover F1TV blikt Alonso terug op de sprintrace. "Het was spannend, maar ik ben blij met de punten. Drie punten meer dan Ferrari, acht meer dan Mercedes. Prima dag voor ons. Het was lastig wegens de omstandigheden, we moesten voor de race beslissingen maken dankzij het weer en de staat van de baan. Het zijn prima punten om mee te nemen en hopelijk komen er morgen meer bij." Toch was Alonso niet helemaal te spreken over het format van het sprintraceweekend. Het gaat daarbij vooral om de regels omtrent de banden.

Bandenregels sprintraceweekend

Coureurs die Q3 hadden gehaald tijdens de kwalificatie op vrijdag voor de Grand Prix die op zondag verreden wordt, hebben een deel van hun zachte banden al gebruikt. Dat betekende dat de coureurs die eerder in de kwalificatie uitgeschakeld werden een extra set verse zachte banden hadden in vergelijking met Alonso. De 41-jarige coureur gelooft dat F1 de regels in de toekomst moet veranderen om degenen die de dag ervoor verder kwamen tijdens de kwalificatie voor de race niet te bestraffen tijdens de sprintrace en de Sprint Shootout.

Alonso spreekt van wonder

Tegenover Motorsport.com zegt Alonso het volgende over het sprintraceformat. "Ik denk dat de top acht met beide auto's een soort wonder is, want met de regels zoals ze op dit moment zijn hadden we oude banden om ons vandaag mee te kwalificeren. Dus ik begrijp dat wanneer het droog is, we allemaal de mediums in Q1 moeten gebruiken, mediums in Q2 en dan wat er nog over is in Q3. Maar met deze omstandigheden [nat wegdek] is het duidelijk dat volgens de regels je alle droge banden mag gebruiken, dus dat is een groot nadeel voor de coureurs die gisteren de top 10 haalden omdat we toen al onze zachte banden gebruikten. Dus [ik ben] niet erg blij met de regels. Hopelijk verbeteren we het sprintformat. Dit jaar is slechts een test om te verbeteren.”

Elk punt belangrijk voor de stand

Alonso voegde eraan toe dat hij met Aston Martin gewoon aan het strijden is om P2 in het kampioenschap bij de constructeurs en hij dan niet in de weg gezeten wil worden door de regels van de FIA. "Het is duidelijk dat we vechten voor belangrijke punten in het wereldkampioenschap, dus we zouden ons niet in deze positie moeten bevinden dat we ons op zaterdag moeten kwalificeren op oude banden als je het op vrijdag goed deed en in Q3 kwam. We zouden ons niet moeten kwalificeren met andere voorwaarden dan mensen die gisteren Q3 niet hebben gehaald.”