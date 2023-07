Dit is de stand in beide kampioenschappen na de sprintrace in Oostenrijk

Lars Leeftink

Zaterdag 1 juli 2023

Na de sprintrace in Oostenrijk zijn er aan acht coureurs punten uitgedeeld. Max Verstappen liep verder uit dankzij zijn zege, terwijl Red Bull veel punten verzamelde. Een overzicht van de stand in beide kampioenschappen na de sprintrace.

Verstappen kon acht punten bijschrijven na zijn overwinning in de sprintrace, die hij met gemak won. Concurrent Sergio Pérez werd tweede en veroverde zeven punten. Daardoor is het gat met Verstappen nu 70 punten. Fernando Alonso werd vijfde en scoorde vier punten, waardoor hij uitliep op Lewis Hamilton. De Brit scoorde namelijk geen punten. Carlos Sainz, George Russell, Lance Stroll, Esteban Ocon en Nico Hülkenberg mochten ook punten bijschrijven. De stand is daardoor als volgt.

Stand coureursklassement

1. Max Verstappen 203 punten 2. Sergio Pérez 133 punten 3. Fernando Alonso 121 punten 4. Lewis Hamilton 102 punten 5. Carlos Sainz 74 punten 6. George Russell 66 punten 7. Charles Leclerc 54 punten 8. Lance Stroll 42 punten 9. Esteban Ocon 31 punten 10. Pierre Gasly 15 punten 11. Lando Norris 12 punten 12. Nico Hülkenberg 9 punten 13. Alexander Albon 7 punten 14. Oscar Piastri 5 punten 15. Valtteri Bottas 5 punten 16. Zhou Guanyu 4 punten 17. Yuki Tsunoda 2 punten 18. Kevin Magnussen 2 punten 19. Nyck De Vries 0 punten 20. Logan Sargeant 0 punten

Stand constructeurs

Bij de constructeurs scoorde Red Bull met afstand de meeste punten: vijftien om precies te zijn. Mercedes scoorde maar een punt en zag Aston Martin acht punten inlopen. Mercedes staat nog wel tweede, maar het gat naar Aston Martin is nog maar vijf punten. Ferrari scoorde zes punten en liep dus ook wat in, maar het gat is voor hun nog wel groot richting Mercedes en Aston Martin. Verder scoorden Alpine (twee punten) en Haas (drie punten) ook nog punten. Dit zorgt voor de volgende stand.

Stand Constructeurskampioenschap