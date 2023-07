Jan Bolscher

Zondag 2 juli 2023 16:30 - Laatste update: 17:09

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Oostenrijk op zijn naam geschreven. De Nederlander legde voor het toeziend oog van zijn Orange Army een machtsvertoon op de mat. Charles Leclerc en Sergio Pérez completeerden het podium.

De Grand Prix van Oostenrijk vormde dit seizoen de negende ronde van het wereldkampioenschap en ging onder aangename omstandigheden van start. Met een buitentemperatuur van 22 graden Celsius en een baantemperatuur van 32 graden Celsius was er geen enkele reden om aan iets anders dan de slicks te denken. Voor de start van de race werd er middels een minuut stilte stilgestaan bij het tragische overlijden van Dilano van ‘t Hoff. De achttienjarige Nederlander kwam één dag eerder om het leven ten gevolge van een crash op het circuit van Spa-Francorchamps. In combinatie met de massaal aanwezige fans in het oranje, zorgde dat voor erg indrukwekkende beelden.

Artikel gaat verder onder video

Safety car na de start

Om klokslag 15:00 uur verzamelden de coureurs zich voor de vijf rode lichten. Met een tweestopper in het achterhoofd, verscheen vrijwel het gehele veld op de medium band aan de start. Een enkeling, waaronder Fernando Alonso, besloot op het witte rubber te vertrekken. Max Verstappen ving de race aan vanaf pole position en wist deze leidende positie wederom te behouden. Wel moest de Limburger goed in zijn spiegels kijken, want Charles Leclerc in de Ferrari legde hem het vuur aan de schenen. Achterin het veld ging het ondertussen mis. Yuki Tsunoda verloor in de eerste bocht zijn voorvleugel met brokstukken op de baan tot gevolg, waarna de safety car de baan op werd gestuurd. De AlphaTauri-coureur moest naar binnen voor een nieuw exemplaar, maar wist zijn weg te vervolgen.

Goede herstart Verstappen

Met vier ronden afgevinkt werd de race hervat. Verstappen was goed wakker en wist direct een gaatje te slaan naar de twee Ferrari's achter hem, terwijl de rest van het veld zonder brokken door de eerste paar bochten kwam. Voor Carlos Sainz was het een frustrerende openingsfase vanaf de derde plaats. De Spanjaard was beduidend sneller dan zijn teammaat voor zijn neus, maar hij kreeg over de boordradio te horen niets te mogen doen. Koren op de molen van Verstappen, die zodoende na elf ronden al een gat van ruim drie seconden had geslagen ten opzichte van het Ferrari-duo. Zijn teammaat, Sergio Pérez, ging in diezelfde ronde op indrukwekkende wijze aan George Russell voorbij voor de tiende plaats door zeer laat te remmen voor bocht drie.

Gehannes bij Ferrari

De eerste uitvalbeurt kwam op naam van Nico Hülkenberg, die op zaterdag nog hoge ogen gooide met een zesde plaats in de sprintrace. De Ferrari-motor achterin zijn Haas gaf na veertien ronden de geest, waarmee zijn zondag erop zat. De wedstrijdleiding riep de virtual safety car in het leven met een reeks pitstoppen tot gevolg. Ferrari riep beide coureurs naar binnen, maar een soepele dubbele stop werd het niet. Zowel Leclerc als Sainz stonden ruim vier seconden stil, waardoor Sainz pas als zesde weer de baan op kwam. Nog meer frustratie voor de Spanjaard, terwijl Verstappen verrassend genoeg besloot buiten te blijven.

Regen aan tijdstraffen

Lewis Hamilton kreeg ondertussen, net als Yuki Tsunoda, een tijdstraf van vijf seconden voor het te vaak overschrijden van de baanlimieten. Verstappen dook naar 25 ronden naar binnen voor een setje van de harde band, waarna hij terug viel naar de derde plaats. Niet veel langer kwam hij echter weer langszij bij Sainz. Het Ferrari-duo reed een tweede stint op de medium-band, en moest dus hoe dan ook nog een keer naar binnen. De dag werd voor Sainz na 29 ronden nog iets erger. Ook hij kreeg vijf seconden opgelegd vanwege het overschrijden van de baanlimieten. Interessant voor Lando Norris, die op dit punt in de race zes seconden achter Sainz reed.

Verstappen terug aan de leiding

Precies halverwege de race ging Verstappen op de baan aan Leclerc voorbij, waarmee de top vijf op dit punt bestond uit: Verstappen, Leclerc, Sainz, Norris en Hamilton. Pérez viel na zijn bandenwissel terug naar de zevende plaats, maar ook de Mexicaan koos voor een tweede stint op het gele rubber. De volgende tijdstraffen kwamen ondertussen op naam van Alexander Albon en Esteban Ocon vanwege, inderdaad, het te vaak overschrijden van de baanlimieten. Ook Nyck de Vries kreeg +5 seconden, maar voor een ander vergrijp: de Nederlander was net als in Canada in gevecht met Magnussen om de achttiende plaats, maar was te agressief in zijn verdediging volgens de wedstrijdleiding.

Rustig derde deel

Pierre Gasly was de volgende met een tijdstraf van vijf seconden, terwijl Hamilton na 43 ronden naar binnen kwam voor een nieuw setje mediums. De zevenvoudig wereldkampioen kwam als achtste weer de baan op, waardoor Pérez doorschoof naar P4. De Mexicaan moest echter nog een keer naar binnen en kwam zodoende op P5, achter Norris, weer de baan op. Verstappen behield na zijn tweede en laatste bandenwissel eenvoudig de leiding in de wedstrijd, waarna het voor de Limburger een kwestie van de rit uitrijden was. Ondertussen kreeg ook Kevin Magnussen nog vijf seconden aan zijn broek.

Verstappen oppermachtig

Rustig richting de vlag rijden was er voor Pérez niet bij. De routinier ging vrij eenvoudig aan Norris voorbij, maar moest ronden lang alles op de mat leggen om de derde plaats van Sainz over te nemen. De twee vochten een heerlijk gevecht uit, waarbij de Red Bull Racing-coureur uiteindelijk aan het langste eind trok. Verstappen had een dusdanig grote voorsprong dat hij een extra pitstop maakte om het extra punt voor de snelste raceronde bij Pérez weg te snoepen, met succes. Zo kwam de Nederlander als eerste over de streep, gevolgd door Leclerc, Pérez, Sainz en Norris.