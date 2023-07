Lars Leeftink

Zaterdag 1 juli 2023

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag schreef Max Verstappen zowel de Sprint Shootout als de sprintrace in Oostenrijk op zijn naam door teamgenoot Sergio Pérez twee keer af te troeven, kwamen Verstappen en Lewis Hamilton elkaar tegen tijdens de Sprint Shootout, was Helmut Marko niet al te blij met de agressieve instelling van Pérez tijdens de start van de sprintrace, waren fans kritisch op het gedrag van Verstappen tijdens de Sprint Shootout en op het feit dat Charles Leclerc wel een gidstraf van drie plekken kreeg. Het meest trieste nieuws van de dag kwam echter vanuit België, waar de 18-jarige Dilano van 't Hoff overleed na een zware crash tijdens een Formula Regional-race op Spa-Francorchamps. Dit is de GPFans Recap van 1 juli.

Verstappen wint sprintrace in Oostenrijk na verhit gevecht met Pérez

Max Verstappen heeft zaterdag de sprintrace in Oostenrijk op zijn naam geschreven. De Red Bull Racing-coureur kwam na een dominante race van 24 rondjes als eerste over de finish. Sergio Pérez en Carlos Sainz konden achter hem alleen maar volgen. Verstappen vocht zeker aan het begin van de sprintrace een verhit duel uit met teamgenoot Pérez. Samenvatting lezen? Klik hier!

Dilano van 't Hoff (18) overleden na zware crash op Spa-Francorchamps

De Nederlandse Dilano van 't Hoff is zaterdagmiddag op achttienjarige leeftijd overleden na een zware crash tijdens de Formula Regional-race op Spa-Francorchamps. Hulpdiensten waren direct ter plaatse, maar konden uiteindelijk niet meer voorkomen dat de jonge coureur het leven liet. Meer lezen? Klik hier.

Marko niet te spreken over actie Pérez tijdens sprintrace: "Moeten met hem praten"

Helmut Marko, de adviseur van Red Bull Racing, is niet te spreken over het incident tussen Max Verstappen en Sergio Pérez tijdens de sprintrace in Oostenrijk. De Oostenrijker noemt de actie van de Mexicaan "geen goed teamwork" en wil met hem gaan praten over de start van de race. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton en fans zien 'hinderen' Verstappen tijdens Sprint Shootout in Oostenrijk

F1-fans waren niet blij met Max Verstappen na de Sprint Shootout, die zaterdagmiddag werd gehouden om de startopstelling voor de sprintrace van de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk te bepalen. Lewis Hamilton en Verstappen kwamen elkaar in de eerste sessie tegen, waarbij fans zelfs claimen dat het om 'payback' van Verstappen ging vanwege het feit dat Hamilton de Nederlander zelf tijdens de ronde en bocht daarvoor in de weg zat. Meer lezen? Klik hier!

Horner over onderonsje: "Denk dat Checo Max gewoon niet zag"

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner was het onderonsje tussen Sergio Pérez en Max Verstappen simpelweg een ongelukkige loop van omstandigheden. Daarmee is hij een stuk milder voor de Mexicaan dan Verstappen en Helmut Marko. Het duo vocht in de eerste ronde van de sprintrace met elkaar, waarbij de Nederlander uiteindelijk aan het langste eind zou trekken. Meer lezen? Klik hier!

Fans zetten vraagtekens bij gridstraf Leclerc: "Waarom Max dan niet?"

Formule 1-fans hebben vraagtekens gezet bij de gridstraf van Charles Leclerc die hij kreeg voor de sprintrace van afgelopen zaterdag. Dit is met name zo omdat op vrijdag verschillende coureurs, waaronder Max Verstappen, met een tik op de vingers wegkwamen terwijl zij net zo goed coureurs zouden hebben opgehouden. Meer lezen? Klik hier!