Dilano van 't Hoff (18) overleden na zware crash op Spa-Francorchamps

Brian Van Hinthum

Zaterdag 1 juli 2023 13:04 - Laatste update: 13:34

De Nederlandse Dilano van 't Hoff is zaterdagmiddag op achttienjarige leeftijd overleden na een zware crash tijdens de Formula Regional-race op Spa-Francorchamps. Hulpdiensten waren direct ter plaatse, maar konden uiteindelijk niet meer voorkomen dat de jonge coureur het leven liet.

Vreselijk nieuws vanaf het Circuit Spa-Francorchamps in België. Eerder deze ochtend werd duidelijk dat er tijdens de Formula Regional-race een zware crash had plaatsgevonden. Nadat Tim Tramnitz vanaf de tweede plek crashte in Raidillon, werd er de rode vlag gezwaaid. Vervolgens hadden Van 't Hoff, Joshua Dufek uit Zwitserland, Adam Fitzgerald uit Ierland en Enzo Scionti uit de Verenigde Staten een eigen schrikbarend moment op Kemmel Straight. De televisie-uitzending liet geen beelden zien van de harde klapper en het leek meteen foute boel.

Dieptriest nieuws

Vanaf dat moment leek er in de paddock al snel rekening gehouden te worden met een zeer trieste situatie. Hulptroepen waren snel op de plaats van het ongeval, maar het duurde lang voor er uitsluitsel kwam over de situatie van met name de jonge Nederlander. Allereerst werd de Lamborghini Super Trofeo-race van later die dag uitgesteld, terwijl later de McLaren Trophy-race op Spa ook werd afgelast. Na lang wachten kwam uiteindelijk toch het noodlottige nieuws via een statement van de FRECA naar buiten: Van 't Hoff is op achttienjarige leeftijd overleden. Rust in vrede.