De voorzitter van de Grand Prix van België, Melchior Wathelet, onthult dat de nieuwe deal met de Formule 1 misschien wel voordeliger kan uitpakken, dan hoe het momenteel lijkt. De organisatie heeft de deal met de Formule 1 verlengd tot en met 2031 en dat gebeurt met een roulatiesysteem. Toch is het volgens Wathelet niet zo zwart-wit en zou het zomaar zo kunnen zijn dat de Grand Prix van België vaker op de kalender staat, dan de nieuwe deal weerspiegelt.

De Formule 1 kiest vandaag de dag liever voor Grands Prix buiten het Europese continent, dan in Europa en ook de toekomst van de race op Spa-Francorchamps stond even op het spel. Afgelopen week kwam er echter witte rook vanuit België, want het circuit heeft een overeenkomst getekend, waardoor de race tot en met 2031 op de kalender zal staan. Dit gaat echter wel gepaard met een roulatiesysteem, waardoor er in 2026, 2027, 2029 en 2031 wordt geracet in België. Welk circuit het plekje in de tussenliggende jaren inneemt, daar is momenteel nog niets over bekend, maar Wathelet onthult bij Sporza dat het niet kan worden uitgesloten dat België alsnog die jaren de Grand Prix organiseert.

Mogelijk tóch een jaarlijkse GP van België?

In gesprek met het medium laat Wathelet weten dat er nog geen duidelijkheid is over de tussenliggende jaren. "Het is niet zeker dat er in 2028 en 2030 geen GP van België zal zijn. De geest van de overeenkomst bepaalt dat er minstens 4 races zullen zijn. Misschien valt de keuze op een ander land, misschien op België", zo verklaart de voorzitter. Mochten er dus geen nieuwe races bijkomen, dan kan België wellicht toch weer jaarlijks de Grand Prix organiseren.

Overheidssteun wordt teruggeschroefd

In aanloop naar de 2024-editie van de race in Spa-Francorchamps had het circuit veel geïnvesteerd in de faciliteiten en ondanks dat Grand Prix-weekend zo'n 380.000 bezoekers trok, werd er toch een verlies gedraaid van 3 miljoen euro. De race bij onze zuiderburen kon daarnaast op overheidsteun rekenen, maar dat gaat veranderen, zo meldt Wathelet. "Het is de bedoeling om dat zoveel mogelijk te beperken. De laatste jaren is hun bijdrage zelfs afgenomen, terwijl het rendement op de investering voor de regio en het land is toegenomen. Dat lijkt mij dus een redelijke investering." Daarnaast is het bedrag dat de FOM vraagt omhoog gegaan, maar de voorzitter ziet daar geen problemen in: "Het bedrag is hoger vanaf 2026, maar het is een stijging van 3 tot 4 procent. Dat vonden we redelijk. Het is een redelijke inflatie, waarvan wij denken dat we die kunnen herstellen."

