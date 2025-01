Voorzitter Grand Prix van België: "Formule 1 wil maar acht Grands Prix in Europa"

Onder leiding van Liberty Media is de Formule 1 sinds 2018 een andere weg ingeslagen dan voormalig eigenaar van de koningsklasse, Bernie Ecclestone. De Formule 1 richt zich tegenwoordig meer dan ooit op races buiten Europa en volgens Melchior Wathelet, voorzitter van de Grand Prix van België, is er een duidelijke limiet die de FOM heeft met het aantal Europese races.

De sport ging in 2024 de drukste kalender aller tijden aan met 24 races. De Formule 1 is populairder dan ooit en de organisatoren staan in de rij om een Grand Prix te mogen organiseren. Wel kiest de sport tegenwoordig voor allerlei exotische oorden, die ook over een grotere portemonnee beschikken dan de meeste Europese organisatoren. De Dutch Grand Prix zal voor het laatst te zien zijn in 2026 en ook daar speelde de financiën een grote rol.

'FOM wil maximaal acht races in Europa vanaf 2027'

Wel kwam er afgelopen week goed nieuws voor fans van circuit Spa-Francorchamps. Zo wist het Belgische circuit zich te verzekeren van een nieuwe deal, waarmee de Grand Prix van België tot en met 2031 op de kalender zal staan, al gebeurt dit wel in een roulatiesysteem. In gesprek met Sporza legt Wathelet uit dat hij tevreden is over de nieuwe overeenkomst met de sport. Ook onthult hij de duidelijke missie van de FOM: "De Formule 1 wil maar acht GP's in Europa. Het was daarom lastig om een ​​vast contract voor een lange periode te tekenen." Naar verluidt zou de Formule 1 vanaf 2027 nog maar acht races op het Europese continent willen zien.

Organisatoren staan in de rij voor plekje op F1-kalender

In 2024 werden er nog tien races in Europa verreden en de interesse van organisatoren buiten Europa stijgt. Zo flirt de sport al enkele jaren met de gedachte over terugkeer naar het Kyalami Grand Prix Circuit in Zuid-Afrika, maar ook Zuid-Korea, Argentinië en Rwanda lijken te mikken op een plekje op de kalender.

