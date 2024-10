Het circuit van Spa-Francorchamps gaat opnieuw op de schop. De organisatie heeft wederom een rits renovaties aangekondigd om verouderde dingen rondom de iconische baan aan te pakken en zo ook weer betere kaarten te krijgen op contractverlenging in de Formule 1.

De Belgische Grote Prijs maakte dit jaar voor de 69e keer deel uit van de F1-kalender. Naast twee races op Nivelles-Baulers en tien op Zolder zijn alle wedstrijden op Spa-Francorchamps gereden. Ondanks de iconische status van de race.is er wel vaak onzekerheid over een toekomst in de Formule 1 voor het circuit in de Ardennen. Wanneer er een contractverlenging wordt getekend, dan is dat vaak niet voor een lange periode. Spa-Francorchamps sloot vorig jaar oktober nog een nieuwe deal, maar dat was alleen voor 2025. Er wordt wel flink geïnvesteerd in het circuit, zo is er in de afgelopen jaren naar schatting 80 miljoen euro gestoken in nieuwe tribunes, een verbrede uitloopstrook bovenop Raidillon, nieuwe grindbakken en verbeterde infrastructuur met bijvoorbeeld goede afwatering.

In 2026 afgerond

De eigenaars van de iconische race bij onze zuiderburen blijven echter hard werken aan het verbeteren van het circuit, zo blijkt uit nieuws van Motorsport.com. Men kondigt namelijk nieuwe renovaties aan die de faciliteiten rond het hele circuit onder handen moeten gaan nemen: "De komende jaren worden bijna alle faciliteiten rond het parcours in de Belgische Ardennen aangepakt. Bijna alle faciliteiten rond het asfaltlint worden onderhanden genomen. De werkzaamheden zijn al begonnen en moeten in 2026 allemaal afgerond zijn", zo wordt er geschreven.

Grote rits veranderingen

Er wordt een rits aan dingen aangepakt rondom Circuit Spa-Francorchamps: zo komt er een nieuwe perszaal, wordt het oude Ferme Foguenne aangepakt om een echte toegangspoort te ontwikkelen, wordt er een gloednieuw sanitair gebouw uit de grond gestampt, komen er extra kantoren en vergaderzalen en wordt er een brug gebouwd over de Route du Fagnou, die naar het circuit zal gaan. Het lijkt het volgende charmeoffensief van de organisatie, die maar wat graag een nieuw contract in de koningsklasse in de wacht wil slepen.

