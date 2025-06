Het Circuit de Spa-Francorchamps heeft twee maanden voor de F1 Grand Prix van België een onderzoek aan zijn broek gekregen. Er werd tijdens een race van het GB3 Championship een opmerkelijke actie uitgevoerd door Muriel Baugnée. De veiligheidsmanager van de baan in de Ardennen overtrad daarbij regels van de FIA.

Het GB3 Championship, wat we vroeger kenden als het Britse Formule 3, verreed drie races op Spa-Francorchamps. Kampioenschapsleider Alex Ninovic en Kanato Le zegevierden op de zaterdag, voordat Freddie Slater er met de overwinning vandoor ging in de zondagsrace. Vanwege vertragingen in andere kampioenschappen begon Race 2 van de GB3 later dan verwacht. Er was een avondklok van 18:00 uur, oftewel 's avonds mocht er geen motorgeluid vanaf het circuit komen. Om 17:56 uur moesten er nog een paar ronden verreden worden en Baugnée greep op eigen houtje in om niet de avondklok te overschrijden.

Deelnemers en marshals in gevaar gebracht

Baugnée zorgde ervoor dat de zwart-witgeblokte vlag werd gezwaaid en op het lichtpaneel werd getoond. Dit gebeurde zonder enige communicatie met de wedstrijdleiding en de stewards. Ze stuurde ook marshals de baan op in La Source, de eerste bocht, terwijl de GB3-deelnemers nog op volle snelheid aan het racen waren. Omdat Spa-Francorchamps zo lang is, wordt er geen uitloopronde gedaan, maar worden auto's altijd meteen de Endurance-pitstraat (rechte stuk tussen La Source en Eau Rouge) ingestuurd, en marshals op de baan signaleren dit dan.

Baugnée en het circuit overtraden artikel 1.2, artikel 2.5.4, artikel 2.5.5 en artikel 3.2.3 van Bijlage H van de International Sporting Code van de FIA. De licenties om races te mogen organiseren lopen daardoor gevaar bij Spa-Francorchamps, al helemaal als er niet direct aanpassingen worden gemaakt om dit soort gevaarlijke situaties te voorkomen.

Max Verstappen op de beruchte Raidillon

