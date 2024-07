Zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van België was het een behoorlijk waterballet op het circuit van Spa-Francorchamps, flink doorbijten voor de fans in België. Hoe zien de voorspellingen voor de race op zondag eruit: gaan we opnieuw voor een regenrace of blijft het droog?

Op zaterdag werd zoals gebruikelijk de kwalificatie gereden en in Spa was het - zoals we inmiddels wel gewend zijn - een behoorlijk natte bedoeling. Heel de kwalificatie werd verreden onder verraderlijke en natte omstandigheden en voor de fans op en rondom het circuit was het natuurlijk verre van een pretje in de gure Belgische omstandigheden. Max Verstappen liet nog maar eens zien waar hij toe in staat is op een natte baan en de drievoudig wereldkampioen pakte de pole position op één van zijn favoriete circuits. Door een wisseling van zijn ICE, daarmee over de limiet van wat toegestaan is, start hij echter vanaf P11.

Regenrace uitgesloten

En dus moet de kampioenschapsleider beginnen aan een forse inhaalrace, terwijl Charles Leclerc op pole position start met Sergio Pérez naast hem. Voor Verstappen is het in ieder geval niet zo dat hij opnieuw kan leunen op zijn uitstekende kwaliteiten in de regen. Een blik op de weersvoorspellingen van zondagmiddag verraadt namelijk iets dat je bijna voor onmogelijk zou houden op Spa-Francorchamps: nul procent kans op regen tijdens de Grand Prix. Goed nieuws dus voor de fans die het gisteren zo zwaar te verduren hebben gekregen, zij kunnen buigen op deze zeldzaam aangename voorspelling en gaan genieten van de race in het Belgische zonnetje.

Fans die hopen op een regenrace voor de Grand Prix van België: jammer! Fans die vandaag aanwezig zijn in België: goed nieuws! De Grand Prix van vanmiddag biedt nul procent kans op regen! pic.twitter.com/AhvuH4DeE6 — GPFans NL (@GPFansNL) July 28, 2024

