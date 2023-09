Brian Van Hinthum

Maandag 25 september 2023 07:59

Bent Viscaal kreeg het afgelopen weekend de kans om voor de tweede keer dit seizoen in te vallen voor het team van Algarve Pro Racing. Op het Circuit Spa-Francorchamps lag hij even laatste, eerste en werd hij uiteindelijk zesde.

Het zijn drukke dagen voor Viscaal, die vorige enkele weken geleden nog in Japan actief was. Algarve Pro Racing besloot om hem dit weekend opnieuw als vervanger op te roepen, nadat hij ook al drie weken geleden in de bolide van Algarve Pro Racing sprong in Aragòn. Teambaas Stewart Cox besloot naar aanleiding van zijn prestaties om Viscaal opnieuw een kans te gunnen, waardoor hij dit weekend op Spa-Francorchamps mocht racen in de ELMS. Hij mocht daar invallen voor de Britse coureur Jack Hawksworth.

Viscaal reageert

In de Belgische Ardennen kwam hij uiteindelijk niet verder dan de zesde stek. Viscaal reageert: “Meer kon ik vandaag niet doen. Ik heb geracet alsof mijn leven ervan afhing, inhaalacties links en rechts geplaatst in de hoop om ons verder naar voren te brengen. Het team besloot de wagen tijdens de neutralisatie buiten te houden en dat heeft ons een betere klassering gekost. Desalniettemin ben ik dankbaar, want het was immers helemaal niet de bedoeling dat ik deze race überhaupt zou rijden. Ik wil Stewart en APR bedanken voor hun geloof in mij en Fred en Tristan voor de fijne samenwerking. Ik zou graag in de toekomst weer eens een wagen met hun delen", besluit de man uit Almelo.