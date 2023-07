Jan Bolscher

Zaterdag 1 juli 2023 19:52

Helmut Marko is niet te spreken over het incident tussen Max Verstappen en Sergio Pérez tijdens de sprintrace in Oostenrijk. De Red Bull Racing-topman noemt de actie van de Mexicaan "geen goed teamwork."

Verstappen en Pérez vormden samen de eerste startrij op de Red Bull Ring, waar op zaterdag de tweede sprintrace van het seizoen werd verreden. Het tweetal ging zij aan zij door de eerste paar bochten in gevecht om de leiding in de wedstrijd, waarbij Verstappen door zijn teammaat op het natte gras werd gedwongen. Beide coureurs reageerden verhit over de boordradio, maar na het vallen van de vlag werd alles snel uitgesproken. Pérez vertelde dat hij de Nederlander niet kon zien vanwege de omhoogkomende spray, waarna Verstappen vertelde dat hem niets anders restte dan die uitleg te geloven.

Alles behalve goed teamwork

Voor Marko is het onderwerp echter nog niet afgehandeld. De Oostenrijker is niet te spreken over de actie van Pérez, zo vertelt hij tegenover de Duitse tak van Sky Sports: "We zijn blij met de eerste en tweede plaats, maar de eerste ronde was een beetje spannend", klinkt het. "De ander onder natte omstandigheden het natte gras opsturen, is alles behalve goed teamwork."

Dat de man uit Graz Pérez als schuldige aanwijst, blijkt nogmaals in gesprek met het Oostenrijkse ORF: "Alles na bocht één was niet nodig", vertelt hij. "We moeten er nog eens goed naar kijken en met Sergio gaan praten. Misschien heeft hij Max echt niet gezien. Daarna [na het incident] was het ook klaar, want Max reed bij hem weg." Verstappen kwam uiteindelijk met een voorsprong van 20 seconden als eerste over de streep.