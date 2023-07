Lars Leeftink

Zaterdag 1 juli 2023 14:08 - Laatste update: 14:26

Lewis Hamilton en F1-fans zijn boos op Max Verstappen na de Sprint Shootout, die zaterdagmiddag werd gehouden om de startopstelling voor de sprintrace van de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk te bepalen. Hamilton en Verstappen kwamen elkaar in de eerste sessie tegen, waarbij fans zelfs claimen dat het om 'payback' van Verstappen ging wegens de uitspraken van Hamilton afgelopen donderdag en het feit dat Hamilton de Nederlander zelf in de ronde en bocht daarvoor in de weg zat.

Tijdens SQ1 besloot Hamilton, zo blijkt uit opgedoken beelden, in de slotfase van SQ1 zijn snelle ronde te starten. Verstappen, die achter hem zat op het rechte stuk om hetzelfde te doen, ging ook voor een snelle ronde en besloot langs de Brit te gaan. Bij de eerste bocht zaten ze elkaar al in de weg, waarna Verstappen een paar bochten later besloot zijn ronde af te breken. Dit was volgens Hamilton echter te laat, want hij had de Brit blijkbaar al zoveel gehinderd dat hij geen snelle ronde meer kon noteren en alleen nog maar de pits in kon gaan. Hamilton start de sprintrace zaterdagmiddag mede door dit moment vanaf P18, terwijl Verstappen vanaf pole position start.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Leclerc naar de stewards na hinderen Piastri, ook Haas moet langs de FIA

Hamilton en Verstappen

Hamilton zelf reageerde over de boardradio kort en geïrriteerd: "Verstappen heeft net zijn ronde afgebroken", klinkt het. De FIA vond het niet genoeg voor een verder onderzoek, maar de fans zijn het hier niet helemaal mee eens. Zowel Nederlandse als Britse en andere fans lijken gezien de reacties op de beelden op social media niet al te blij te zijn met het gedrag van Verstappen tijdens SQ1. Het beginnen en vervolgens afbreken van een snelle ronde wordt niet al te best ontvangen. Uit de reacties blijkt dat veel mensen denken en insinueren dat Verstappen dit bewust deed, als 'payback' voor de uitspraken van Hamilton op donderdag of voor wat er in de bocht voor het rechte stuk gebeurde. Zie hier de beelden van het incident en oordeel zelf.