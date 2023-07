Lars Leeftink

Zaterdag 1 juli 2023 13:22 - Laatste update: 13:26

De Sprint Shootout voor de sprintrace, onderdeel van de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk, krijgt voor Oscar Piastri, Charles Leclerc en Haas nog een staartje. Het gaat om twee incidenten tijdens de sessie waar de twee coureurs en het team voor richting de stewards moeten.

Leclerc zou tijdens SQ1 Piastri gehinderd hebben, waardoor de Australiër zijn snelle ronde niet af kon maken. Leclerc eindigde uiteindelijk op P6 na SQ3, terwijl Piastri het mede door dit incident moest doen met P17 voor de sprintrace van later op zaterdag. Nu moeten beide coureurs dus richting de stewards en hangt er vooral voor Leclerc mogelijk een gridstraf van drie plekken boven zijn hoofd.

Haas

Haas moet voor een ander incident richting de stewards. Tijdens de sessie werd Nico Hülkenberg op een, op het oog, gevaarlijke manier door zijn team weer losgelaten. Hülkenberg kwam echter niet ver, want hij reed over apparatuur heen waardoor zijn auto zelfs even de lucht in zou gaan en tot stilstand kwam. Daardoor moest de Duitser uiteindelijk binnen blijven en kon hij niet direct de baan op. Hülkenberg zou uiteindelijk wel P4 veroveren voor de sprintrace van zaterdag. Haas kan voor dit incident wellicht nog een geldboete verwachten.