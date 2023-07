Verstappen wint sprintrace in Oostenrijk na verhit gevecht met Pérez

Jan Bolscher

Zaterdag 1 juli 2023 17:07 - Laatste update: 19:14

Max Verstappen heeft de sprintrace in Oostenrijk op zijn naam geschreven. De Red Bull Racing-coureur kwam na 24 ronden als eerste over de streep. De top drie werd gecompleteerd door Sergio Pérez en Carlos Sainz.

De sprintrace op de Red Bull Ring ging op zaterdagmiddag om 16:30 uur onder verraderlijke omstandigheden van start. Vanwege de lichte regenval koos vrijwel het gehele veld ervoor om te vertrekken op de intermediates. Valtteri Bottas waagde de gok en verscheen op een setje mediums op de grid, maar de Alfa Romeo-coureur koos na de formatieronde eieren voor zijn geld en dook naar binnen voor een setje van de groene sloffen. De Fin moest zodoende uit de pitstraat starten, maar verloor niet veel posities gezien zijn achttiende kwalificatietijd.

Artikel gaat verder onder video

Ruziënde Red Bull's

Bij het uitgaan van de vijf rode lampen opende Sergio Pérez direct de aanval op teammaat Max Verstappen. De twee Red Bull Racing-coureurs gingen met het nodige ellenbogenwerk door de eerste paar bochten, maar uiteindelijk trok de Nederlander aan het langste eind. "Hij duwde me van de baan", liet Verstappen weten over de boordradio. Pérez op zijn beurt: "Wat is er mis met Max?" Nico Hülkenberg profiteerde van het gevecht voor zijn neus door de tweede plaats van Pérez over te nemen. De grote verliezer van de openingsfase was Lando Norris. De McLaren-coureur startte vanaf de derde stek, maar kwam in het gedrang bij het aanremmen voor bocht drie door de ruziënde Red Bull's voor zijn neus, en viel terug naar de tiende stek.

Hülkenberg van het podium

Na tien ronden bestond de top vijf uit Verstappen, Hülkenberg, Pérez, Carlos Sainz en Lance Stroll. Kevin Magnussen was ondertussen verwikkeld in een verhit duel met zowel George Russell als Lewis Hamilton om de elfde plaats. De Haas-coureur hield lang stand, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in het Mercedes-duo. Halverwege de sprint meldde Pérez zich in de spiegels van Hülkenberg en nam bij de eerste de beste mogelijkheid de tweede positie in de wedstrijd weer over. Slechts enkele bochten later ging ook Sainz aan de Duitser voorbij, waardoor zijn eerste podium ooit in de Formule 1 nog altijd op zich laat wachten.

Opdrogende baan

Na zestien ronden werd de baan door de wedstrijdleiding droog genoeg bevonden om de DRS in te schakelen. Lance Stroll maakte hier gretig gebruik van door de vierde plaats van Hülkenberg over te nemen, terwijl ook teammaat Fernando Alonso bij de Duitser langszij kwam. Het opdrogen van het asfalt zorgde er ook voor dat meerdere coureurs in de slotfase besloten te pitten voor een setje slicks. Dat bleek een gewaagde gok, want lang niet alle rijders kwamen naar binnen waardoor er grote gaten in een korte tijd dicht gereden moesten worden.

Slotfase

Waar in het middenveld tot de laatste ronde hard werd gevochten om de punten, veranderde er in de kop van het veld niets meer. Verstappen kwam met een voorsprong van 21 seconden als eerste over de streep, gevolgd door Pérez, Sainz, Stroll en Alonso. De Nederlander liet over de boordradio weten dat er gesproken moet worden over het moment met Pérez in de eerste ronde. Hülkenberg wist zich op de mediums terug te vechten naar de zesde plaats, waarmee de Haas-coureur alsnog een knap resultaat uit het resultaat heeft weten te slepen. Esteban Ocon, Russell, Norris en Hamilton completeerden de top tien. Nyck de Vries kwam niet verder dan de achttiende plaats, met alleen Valtteri Bottas en Zhou Guanyu daar achter.