Remy Ramjiawan

Zaterdag 1 juli 2023 17:58

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner was het onderonsje tussen Sergio Pérez en Max Verstappen simpelweg een ongelukkige loop van omstandigheden. Het duo knokte in de eerste ronde van de sprintrace met elkaar, waarbij de Nederlander uiteindelijk aan het langste eind wist te trekken.

Red Bull Racing begon op de Red Bull Ring met een volledige eerste startrij voor het team. Pérez had van tevoren al aangegeven dat hij een gooi wilde doen naar de overwinning en dat liet hij ook direct zien. Verstappen moest zijn teamgenoot in de eerste bocht er voorbij laten gaan. Bij het uitkomen van die bocht werd de tweevoudig kampioen het gras ingedrukt door zijn teamgenoot. Vervolgens kroop de Nederlander in de slipstream van 'Checo' en in bocht drie liet Verstappen zijn teamgenoot aan de buitenkant hangen, om vervolgens de koppositie weer over te nemen.

'Gelukkig niet tegen elkaar aangekomen'

De teambaas van Red Bull zag het allemaal als een onschuldig incident, wat gelukkig zonder schade is afgelopen. "Zoals ze zelf ook al hebben gezegd, ze hebben er met elkaar over gesproken. Ik denk dat Checo Max daar aan die kant misschien niet had gezien. Gelukkig zijn ze niet tegen elkaar aangekomen en een een-tweetje is een fantastisch resultaat voor het team", zo legt hij uit voor de camera van Sky Sports F1.

'Pérez zag Verstappen niet'

Op de vraag of er afspraken binnen het team zijn gemaakt over het racen tussen de twee teamgenoten, reageert Horner: "De regels zijn dat we hard willen racen, maar je moet elkaar wel ruimte geven. In bocht één en bocht drie [gaven ze elkaar ruimte], daar tussenin werd het tasty." Toch gaat Horner niet uit van kwade opzet: "Maar ik denk dat Checo Max gewoon niet zag."