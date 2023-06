Verstappen op het matje bij de stewards, Red Bull-fans roepen om Ricciardo | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Vrijdag 30 juni 2023 22:53

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De vrijdag in Oostenrijk stond natuurlijk vooral in het teken van de kwalificatie op de Red Bull Ring. Dit weekend rijden we natuurlijk volgens het sprintraceformat, wat betekent dat de heren coureurs op vrijdag al echt om de knikkers moeten rijden voor een zo goed mogelijke plek op de startopstelling van zondag. Max Verstappen ging er uiteindelijk vandoor met de pole position, maar werd na de sessie nog wel richting de stewards geroepen wegens een vermeende overtreding op Kevin Magnussen. Hij kwam er zonder schade vanaf. Er gebeurde natuurlijk nog een hoop meer, wat je kan lezen in deze recap.

Russell: "Verstappen is niet ineens een seconde sneller dan drie jaar geleden"

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk kregen de aanwezige coureurs de vraag wie volgens hen de drie best presterende rijders van het seizoen 2023 tot nu toe zijn. De naam Max Verstappen viel meerdere keren, maar niet iedereen zat te springen om antwoord te geven.

Verstappen deelt dreun uit tijdens VT1 in aanloop naar kwalificatie Grand Prix van Oostenrijk

Max Verstappen heeft de eerste vrije training als snelste afgesloten. De Red Bull Racing-coureur klokte een 1.05.074 op de Red Bull Ring en eindigde daarmee bovenaan de tijdenlijst. Carlos Sainz en Charles Leclerc completeerden de top drie. Met het resultaat weet Verstappen al vroeg in het weekend een ferme tik uit te delen aan de hoopvolle concurrentie.

Verdeelde meningen onder Red Bull-fans na kwalificatie GP Oostenrijk: "Kondig Ricciardo aan"

Sergio Pérez wist in Oostenrijk voor de vierde keer dit seizoen niet verder te komen dan Q2, en dat maakt de tongen flink los op het internet. Een aantal fans van Red Bull Racing vraagt zich af of het inmiddels niet tijd is om in te grijpen. De Mexicaanse routinier eindigde in Q1 op de tweede stek, slechts een fractie van een seconde achter teammaat Max Verstappen. In Q2 ging het echter mis. Pérez zag na alle drie zijn runs zijn rondetijden afgenomen worden omdat hij te wijd ging bij het uitkomen van bocht negen/ingaan bocht tien. Sommige fans vragen zich af of het niet tijd wordt dat Red Bull Racing ingrijpt, waar anderen hem een hart onder de riem steken.

Verstappen bij de stewards geroepen vanwege mogelijk hinderen Magnussen

Max Verstappen veroverde vrijdag tijdens de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk pole position voor de race die zondag verreden wordt. Deze goede kwalificatie krijgt nu echter een staartje, want de Nederlander moet om 20:00 uur bij de stewards komen. De regerend wereldkampioen zou namelijk tijdens de kwalificatie in de weg hebben gereden bij Haas-coureur Kevin Magnussen.

Verstappen ontspringt de dans: FIA geeft Nederlander geen straf na onderzoek stewards

Max Verstappen is vrijdag na afloop van de kwalificatie naar de wedstrijdleiding geroepen. Het motorsportorgaan riep de polesitter voor de race van zondag op het matje wegens het vermeend in de weg rijden van Kevin Magnussen tijdens de kwalificatie, maar Verstappen ontspringt de dans en komt er zonder straf vanaf.