Jan Bolscher

Vrijdag 30 juni 2023 14:30 - Laatste update: 18:16

Max Verstappen heeft de eerste vrije training als snelste afgesloten. De Red Bull Racing-coureur klokte een 1.05.074 op de Red Bull Ring en eindigde daarmee bovenaan de tijdenlijst. Carlos Sainz en Charles Leclerc completeerden de top drie.

De Red Bull Ring in Oostenrijk vormt dit weekend het decor voor het tweede sprintraceweekend van het Formule 1-seizoen 2023. Vanwege de nieuwe opzet betekent dit dat er vanmiddag al gekwalificeerd gaat worden, waardoor de coureurs slechts één keer zestig minuten de tijd kregen om te oefenen. Een belangrijke sessie dus, omdat direct de juiste afstellingen gevonden moesten worden voor het bepalen van de startopstelling voor aanstaande zondag. De vrije training in Spielberg ging met een buitentemperatuur van 27 graden Celsius en een baantemperatuur van 46 graden Celsius onder aangename omstandigheden van start. En dat was goed nieuws voor het massaal aanwezige Oranje-leger op de tribunes.

Direct drukte op de baan

Bij het vrijgeven van de baan kwam het overgrote deel van het veld direct naar buiten om een aantal installatieronden af te werken. Dit gebeurde op zowel de harde band als de medium compound. De eerste snelle tijd kwam op naam van Sergio Pérez. De Mexicaan klokte een 1.07,145 op de harde band, nadat hij de media-dag op donderdag aan zich voorbij moest laten gaten omdat hij zich niet goed voelde. Hij verbeterde zichzelf vervolgens met een 1.07.111. Max Verstappen positioneerde zich hierna op P1 met een 1.06.961 op hetzelfde rubber, gevolgd door Lewis Hamilton met een 1.07.204 op P3. Na de eerste tien minuten completeerden Esteban Ocon (1.07.324 op de mediums) en Fernando Alonso (1.07.464 op de mediums) de top vijf.

Lange runs

De eerste dertig minuten werden grotendeels gebruikt voor een aantal langere runs op de medium en harde compound. Halverwege de sessie stond Hamilton met een 1.06.416 op de harde band bovenaan de tijdenlijst, gevolgd door Verstappen met een 1.06.598 op de harde band, Alonso met een 1.06.656 op de harde band, Pérez met een 1.06.771 op de harde band en Alexander Albon met een 1.06.794 op de zachte band. Williams was op dit punt het enige team dat het rode rubber onder de wagen had geschroefd. Ferrari stond verrassend ver naar achteren met Charles Leclerc op P16 (1.07.593 op de harde band) en Carlos Sainz op P17 (1.07.665 op de harde band).

Slotfase

In de laatste tien minuten kozen meerdere coureurs logischerwijs voor een kwalficatiesimulatie op de zachtste compound. Opvallend was echter dat het Red Bull-duo bestaande uit Verstappen en Pérez de mediumbanden onder hun RB19 liet monteren en het rode rubber de hele training niet gebruikt heeft. Bij het vallen van de vlag bestond de top vijf zodoende uit Verstappen (1.05.742 op de mediums), Sainz (1.05.983 op de softs), Leclerc (1.06.209 op de softs), Hamilton (1.06.251 op de hards) en Pérez (1.06.262). Opnieuw een dreun van Verstappen richting de concurrentie, die op een hardere compound de overige topteams achter zich hield.