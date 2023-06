Jan Bolscher

Vrijdag 30 juni 2023 12:53

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk kregen de aanwezige coureurs de vraag wie volgens hen de drie best presterende rijders van het seizoen 2023 tot nu toe zijn. De naam Max Verstappen viel meerdere keren, maar niet iedereen zat te springen om antwoord te geven.

Het is lastig om in de Formule 1 de prestaties van de verschillende coureurs één op één met elkaar te vergelijken. De auto speelt namelijk een cruciale rol bij in hoeverre een coureur in staat is om te vechten voor overwinningen of podiumplaatsen. Desalniettemin zijn er altijd een aantal uitblinkers op te noemen. Op de donderdag in Oostenrijk werden George Russell, Nico Hülkenberg, Oscar Piastri, Nyck de Vries en Max Verstappen naar hun top drie tot nu toe gevraagd. Russell trapte het bal af: "Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat we allemaal enorm gefocust zijn op ons eigen werk. Max is degene die week na week solide werk levert, hij is momenteel de nummer één. Nummer twee en drie? Daar geeft niemand wat om. We jagen allemaal op de eerste plaats, en op dit moment is die plek van Max."

Ideale wereld

Nogmaals gevraagd naar de overige twee, vertelde Russell: "In een ideale wereld zijn alle auto's precies hetzelfde en weten we het antwoord. Max spendeerde drie jaar bij Red Bull waarin hij af en toe een paar races won, nu wint hij er twintig per jaar of wat dan ook. Dat is niet omdat hij ineens een seconde per ronde sneller is dan drie jaar geleden: hij levert het werk op het moment dat de auto hem de mogelijkheid geeft. Veel coureurs leveren goed werk. Fernando [Alonso] doet het goed, Lewis [Hamilton] doet het goed, Lando [Norris] en Oscar doen het goed. Nico doet het goed. Wie weet."

Onmogelijk

Hülkenberg was korter van stof: "Oké, kort en niet pijnlijk: Max, Fernando en Pierre [Galsy]. Ook De Vries probeerde met een creatieve oplossing te komen: "Max. Max Emilian Verstappen. Dat waren drie namen! Nee, Max, Fernando en Yuki [Tsunoda]. Vervolgens was Verstappen zelf aan de beurt: "Ik weet het eerlijk gezegd niet. Zoals George zei: het is onmogelijk om het echt te weten want je kan jezelf alleen vergelijken met je teammaat. Van de andere auto's weet je niet hoe de performance precies is. Er zijn veel goede coureurs op de grid die het allemaal verdienen in die top drie te zitten." Op de vraag of hij een seconde sneller is dan drie jaar geleden, klinkt het lachend: "Absoluut."