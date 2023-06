Brian Van Hinthum

Vrijdag 30 juni 2023 22:00

Lando Norris werd twee weken geleden door de FIA op de bon geslingerd met een tijdstraf van vijf seconden wegens onsportief gedrag. Een opmerkelijke en vrij nieuwe straf. Even opmerkelijk is het feit dat McLaren twee hele weken later zich op zijn 'right of review' beroept, om de zaak opnieuw te bekijken.

Tijdens de Grand Prix van Canada kreeg de Britse coureur richting het einde van de race een vijf seconden tijdstraf aan zijn broek wegens 'onsportief gedrag'. Door de straf kukelde de 23-jarige Norris na het vallen van de vlag vanaf zijn negende stek buiten de punten en moest hij genoegen nemen met een teleurstellende P13. Het was een nieuwtje in de Formule 1, want nog niet eerder werd een coureur voor onsportief gedrag bestraft. Volgens de stewards zou het gaan om het te langzaam rijden tijdens de virtual safety car.

Norris boos

Na afloop van de race in Montreal liet de Brit zich al kritisch uit over de beslissing van de wedstrijdleiding. "Ik ben niet onsportief. Dus dat is onmogelijk. Het team wilde niet direct zeggen waarom ik die straf heb gekregen. Maar ik heb gehoord dat het was omdat ik te langzaam reed tijdens de virtual safety car-periode. Eigenlijk snap ik daar niets van, want iedereen rijdt langzaam als de VCS geldt", liet de McLaren-coureur na afloop van zijn P13 op het Circuit Gilles Villeneuve weten.

Genoeg bewijs verzameld

De Britse renstal is na afloop van de race in Canada op onderzoek uitgegaan, heeft bewijs verzameld tegen de zaak en is twee weken later alsnog in de pen geklommen om de beslissing van de FIA aan te vechten. McLaren beroept zich op het 'right of review', waarbij men met voldoende bewijs een nieuw onderzoek naar de zaak kan afdwingen. De nummer zes bij de constructeurs meldt op de eigen website dat men denkt dermate genoeg bewijs te hebben, dat een right to review op zijn plaats is. De FIA moet nu gaan beslissen of dit ook daadwerkelijk het geval is.