Max Verstappen rijdt momenteel de pannen van het dak bij Red Bull Racing, maar het feit dat de tweevoudig wereldkampioen een behoorlijk potje kan sturen, is al veel langer bekend. Dr. Helmut Marko ontdekte zijn talent en ontpopte zich sindsdien tot "een tweede vader" voor Verstappen, zo onthult vader Jos. Ook erkent hij dat Max voor Ferrari had kunnen rijden.

Inmiddels behoort hij tot de groten der aarde als het aankomt op de Formule 1, maar nog niet eens zo heel lang geleden reed Verstappen nog in de juniorenklassen en was hij een ruwe diamant die nog ontdekt moest worden. In 2014 was het Red Bull dat via Marko een succesvolle poging waagde bij de piepjonge Nederlander. Hoewel de Verstappens ook spraken met o.a. Toto Wolff en het management van Ferrari, was het Marko die Verstappen direct een stoeltje in de koningsklasse kon garanderen. Sindsdien is de Limburger uitgegroeid tot de coureur die hij vandaag de dag is. Niet gek dus dat Marko een speciaal plekje in zijn hart heeft.

Marko als een tweede vader voor Verstappen

In gesprek met het Italiaanse Gazetta dello Sport onthult Jos Verstappen dat zijn zoon inmiddels een uiterst nauwe band onderhoudt met Marko, die hij als een soort tweede vader is gaan zien. Op de vraag wie het dichtst bij Max staat bij Red Bull, antwoordt Verstappen senior: "Het is duidelijk dat Helmut, die hem de grote doorbraak gaf, als een tweede vader is voor Max." Maar ook zijn engineer, Gianpiero Lambiase, is iemand met wie Verstappen uiterst close is. "Ze prikkelen elkaar, sporen elkaar aan, worden soms boos, maar het werkt samen. Het is een perfect huwelijk", zo zegt Jos.

Red Bull warm bad, Ferrari greep mis

Het moge duidelijk zijn dat Verstappen zich in een warm bad bevindt bij Red Bull Racing, het team waarmee hij zich inmiddels twee keer tot wereldkampioen wist te kronen. Het had echter ook anders kunnen lopen, want Ferrari toonde ook interesse in zijn diensten. "Ze zochten ons op na het eerste jaar (van Max, red.) in de Formule 1", zo erkent Jos, die benadrukt dat Ferrari het op dit moment niet nog eens hoeft te proberen. "Nu Max alles heeft bij Red Bull, een competitieve auto en team, zou het geen zin hebben om te veranderen."

Verstappen zal het verschil maken

Verstappen heeft echter wel gezegd dat hij Ferrari een mooi en bijzonder team vindt, waar hij mogelijk ooit nog wel eens voor wil rijden. Volgens Jos zou het niet uitmaken waar Verstappen naartoe gaat, als hij maar de juiste mensen om zich heen heeft. "Waar hij in de toekomst ook naartoe gaat, hij zal het verschil maken, mits hij omringd wordt door de juiste mensen", zo zegt Verstappen senior.