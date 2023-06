Jeen Grievink

Lewis Hamilton heeft dit seizoen niet de auto tot zijn beschikking om een serieuze bedreiging te vormen voor Max Verstappen in de strijd om het kampioenschap. Wellicht dat Mercedes haar bolide gedurende het seizoen nog weet te verbeteren, maar Hamilton hoopt dat zijn werkgever zich zo snel als mogelijk gaat richten op de auto van volgend jaar.

Hamilton en Mercedes waren zelf jarenlang dominant in de Formule 1, maar vanaf 2021 begon het tij te keren en moest men langzaam maar zeker het stokje overdragen aan Verstappen en Red Bull Racing. De Zilverpijlen hadden gehoopt in 2023 terug te kunnen slaan richting hun rivaal, maar niets bleek minder waar. Mercedes heeft Hamilton voor het tweede jaar op rij geen competitieve auto weten voor te schotelen. Hoewel de W14 gestaag verbetert, hoopt Hamilton niet dat Mercedes zich blindstaart op het scoren van een overwinning in 2023. De zevenvoudig wereldkampioen heeft liever dat zijn team zich snel richt op de auto van volgend seizoen, zodat hij dan wél mee kan doen voor het kampioenschap.

Hamilton weet niet of hij gaat winnen in 2023

Toen Hamilton in Oostenrijk door de media gevraagd werd naar zijn kansen op een zege in 2023, moest de Brit hen een hapklaar antwoord schuldig blijven. "Ik weet het niet", zo zei hij. "Ik bedoel, ik probeer wel een race te winnen, maar zoals ik al zei, ik heb echt geen idee. Het ligt eraan hoe de auto zich ontwikkelt. Ik denk dat we - hopelijk - dichtbij zullen komen, maar ik kan niet voorspellen wat Aston (Martin, red.) gaat doen, wat Ferrari gaat doen en waar Red Bull zal zijn. Maar ik hoop het."

Mercedes moet zich focussen op titelstrijd voor 2024

Hoewel Hamilton dus hoopt nog een keer te winnen in het huidige seizoen, roept hij Mercedes ook op daar niet te veel de focus op te leggen. Wat hem betreft, gaat Mercedes zich spoedig focussen op 2024. Hamilton verslaat Verstappen liever volgend jaar, dan dat hij dat dit jaar misschien één of twee keer doet. "Ik hoop ook dat we ons dit jaar niet te veel focussen op het winnen van een race", zo zegt hij. "Het maakt me minder uit of ik dit jaar een race win, ik geef meer om het kampioenschap volgend jaar."