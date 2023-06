Jeen Grievink

Vrijdag 30 juni 2023 11:50 - Laatste update: 11:50

Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt betrekkelijk vroeg een punt achter zijn Formule 1-carrière te kunnen zetten. Recentelijk liet de Nederlander doorschemeren ook erg veel interesse te hebben in andere raceklassen. Dr. Helmut Marko is zich hiervan bewust en weet dat hij te maken heeft met 'een tikkende tijdbom'.

Verstappen rijdt al zijn gehele Formule 1-loopbaan onder de vlag van Red Bull Racing. Op amper 17-jarige leeftijd stapte hij in bij Scuderia Toro Rosso om vervolgens in 2016 de overstap te maken naar de hoofdmacht. Sindsdien is hij niet meer weg te denken bij de Oostenrijkse renstal. Verstappen ontwikkelde zich in een razend tempo en droeg voor een groot gedeelte bij aan het recente succes van zijn team. Wereldkampioen worden was altijd het doel van Verstappen, maar dit kunstje heeft hij inmiddels al twee keer geflikt. Dit in combinatie met de alsmaar groeiende kalender, maakt dat Verstappen is gaan nadenken over zijn toekomst.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen wil deelnemen aan andere races

Al meermaals heeft Verstappen laten doorschemeren niet in de voetsporen te willen treden van o.a. Lewis Hamilton en Fernando Alonso, die op respectievelijk 38- en 41-jarige leeftijd nog actief zijn in de koningsklasse van de autosport. Nee, Verstappen laat het circus waarschijnlijk eerder achter zich. Niet om helemaal te stoppen met racen, maar om zich te richten op andere klassen. Verstappen is een fervent simracer en heeft daarnaast meermaals de hoop uitgesproken ooit de 24 uur van Le Mans te kunnen rijden. Ook endurance racing spreekt hem erg aan. "Hij zal niet helemaal stoppen met racen (na z'n Formule 1-pensioen, red.)", zo zegt Marko in de Inside Line-podcast.

Marko erkent druk Formule 1-schema

Verstappen steekt niet onder stoelen of banken dat het drukke schema en de vele randactiviteiten in de Formule 1, een grote rol spelen in het nemen van een beslissing over zijn toekomst. Marko erkent dat. "Je kunt de druk van de Formule 1 tegenwoordig niet onderschatten. Het zijn 22/23 races, iedere week in de simulator en veel PR-activiteiten. Het is hard werken en het levert veel stress op, dat is begrijpelijk", zo zegt de topman van Red Bull Racing.

Marko hoopt dat Verstappen contract nakomt

Marko weet dat hij in Verstappen 'een tikkende tijdbom' bij zijn team heeft rondlopen. De Limburger zou op ieder moment de handdoek in de ring kunnen werpen. "Maar wanneer, dat weet ik niet", aldus de man uit Graz, die in ieder geval hoopt dat Verstappen zijn huidige contract (tot en met 2028, red.) uitdient. "Ik hoop in ieder geval dat hij zijn contract nakomt."