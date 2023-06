Brian Van Hinthum

Vrijdag 30 juni 2023 17:29

De live-uitzending van Viaplay voor de Grand Prix van Oostenrijk begon vrijdagmiddag minutenlang met een vreemde vertoning. Terwijl kijkers de geluiden van samenvattingen en interviews hoorden, waren er alleen willekeurige beelden te zien vanaf de Red Bull Ring. Kijkers op het internet uiten hun grote ongenoegen.

Vrijdag stond natuurlijk de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk op het programma en de uitzending van Viaplay begon ongeveer een kwartiertje voordat de actie begon op de Red Bull Ring. Helemaal vlekkeloos ging dat echter niet. Via het geluid viel te horen hoe er verschillende zaken, zoals de samenvatting en een interview met Max Verstappen, vertoond werden. Dat ging echter niet helemaal naar wens. Het geluid was er wel, maar ondertussen zagen kijkers enkel willekeurige beelden van de Red Bull Ring. Het technisch mankement hield minutenlang aan, waardoor veel kijkers geïrriteerd in de pen klommen en hun ongenoegen op Twitter lieten blijken.