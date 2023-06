Brian Van Hinthum

Vrijdag 30 juni 2023 18:00 - Laatste update: 18:33

De pole position voor de Grand Prix van Oostenrijk is een prooi geworden voor Max Verstappen. In een door track limits ontsierde sessie, trok de Nederlander aan het langste eind op de Red Bull Ring, met een minimale voorsprong op Charles Leclerc.

Dit weekend rijden we in Spielberg natuurlijk de tweede sprintrace van het seizoen en dus was het vrijdagmiddag al tijd voor de kwalificatie, in plaats van de gebruikelijke tweede vrije training. Na een droog verlopen eerste vrije training, hing regen wel in de lucht voor de kwalificatiesessie van vrijdagmiddag. De uitslag van deze kwalificatie wordt meegenomen richting zondag voor de 'normale' Grand Prix.

Track limits, track limits, track limits

Kevin Magnussen was de man die als eerste de Red Bull Ring op reed om te gaan jagen op een rondetijd. Ook Verstappen en Sergio Pérez waren er vroeg bij en besloten om op de softs hun eerste rondjes in Q1 te gaan rijden. Nyck de Vries had meteen het goede gevoel te pakken, zo leek het. De Nederlander was in zijn eerste rondje met en 1:06.321 sneller dan Yuki Tsunoda en dat moet de coureur uit Sneek goede moed hebben gegeven. Verstappen bleek ook weer meteen - net als in de eerste vrije training - snel te zijn. Hij noteerde een 1:05.190, waarmee hij maar liefst zeven tienden sneller was dan Oscar Piastri in de McLaren die dit weekend een flinke upgrade heeft gehad.

Na de eerste reeks rondjes van de coureurs was het Valtteri Bottas die ineens achterstevoren stond na het ingaan van bocht één. De Fin zorgde daarmee voor de eerste rode vlag van de situatie, met nog elf minuten op de klok. Tijdens de kortstondige onderbreking werden er de nodige tijden afgepakt wegens de track limits, die ook in 2022 een groot probleem vormden. Een van de heren die tegen de lamp liep was Verstappen, dus moest de Nederlander na de hervatting weer aan de gang om zo snel mogelijk een tijd op de klokken te zetten. Die tijd wist de wereldkampioen snel te vinden: 1:05.116, al hing er wel een luchtje aan die tijd. Opnieuw wegens de track limits.

De Vries draagt rode lantaarn

Vanaf dat moment ging het snel met de verschillende tijden. De baan leek steeds sneller en sneller te worden en dus was het dringen geblazen op de korte Red Bull Ring. Terwijl de track limits je om de oren vlogen - De Vries zag bijvoorbeeld zijn tijd afgepakt worden - wisten mannen als Russell en Pérez dat er met nog enkele minuten te gaan werk aan de winkel was, zij bungelden namelijk net boven de gevarenzone. De man uit Guadalajara vond het rondje wat hij wenste, en sloot nipt achter Verstappen aan. De Vries, voor de laatste run nog rode lantaarndrager, wist dat hij nog één kans had om Q2 te behalen.

De marges achteraan, bleken weer ongelofelijk klein. De Vries probeerde alles wat hij in zich had, maar haalde het niet en moet op zondag als allerlaatste aan de Grand Prix van Oostenrijk beginnen. Uiteindelijk ging ook teamgenoot Tsunoda de bietenbrug op in Q1, weliswaar als beste van de eerste afvallers. Zhou Guanyu, Logan Sargeant en Kevin Magnussen waren de mannen die eveneens na de eerste sessie hun Waterloo vonden. Alex Albon liet maar weer eens zien in de vorm van zijn leven te zijn met een achtste tijd. Verstappen sloot met een 1:05.116 Q1 als snelste af op zijn softs, met teamgenoot Pérez op +0.061 in zijn kielzog.

Q2

Verstappen kwam meteen goed uit de startblokken in Q2, maar de tijd van de regerend wereldkampioen werd - net als in Q1 - afgepakt door de wedstrijdleiding wegens het overschrijden van de track limits, een terugkerend fenomeen in deze kwalificatie. Pérez was het volgende kind van de rekening. De Mexicaan zin tijd werd na de eerste run afgepakt, net als het rondje van Lance Stroll. De track limits-regen zorgde ervoor dat Lando Norris na de eerste paar rondjes trots bovenaan de tijdenlijst stond. De upgrades op de McLaren leken overduidelijk te doen wat men in Woking ervan had gehoopt.

Gefrustreerde Verstappen, pijnlijke Pérez

Verstappen was er inmiddels wel helemaal klaar mee wat betreft de track limits en hij liet direct zijn ongenoegen op de boardradio blijken: "F*cking ridiculous", was het duidelijke oordeel van de regerend wereldkampioen. Het weerhield hem er niet van om direct zijn RB19 weer op P1 te posteren: 1:04.951. Pérez kreeg met nog een dikke drie minuten op de klok opnieuw een dreun te verwerken vanuit de wedstrijdleiding. Zijn tijd werd wederom afgepakt en daarmee donderde de Mexicaan richting de laatste stek. De man die de laatste drie races al absent was in Q3, had zodoende nog één kan om richting de laatste kwalificatie te gaan. Hoge druk dus voor de Red Bull-coureur.

Daar leek Pérez in te slagen met een 1:04.990, maar het noodlot voor de teamgenoot van Verstappen sloeg opnieuw toe. Zijn tijd werd voor de zoveelste keer afgepakt wegens het overschrijden van de track limits en dus weet de nummer twee in het wereldkampioenschap voor de vierde keer op rij (!) Q3 niet te behalen. Een grote domper voor de coureur die aan het begin van dit seizoen nog hardop over het wereldkampioenschap droomde. Ook Russell liep tegen een zeperd aan: hij kwam niet verder dan de elfde stek. Ocon, Piastri en Bottas mochten idem dito de auto verlaten en teleurgesteld de sessie verlaten.

De jacht op de pole

Met nog tien coureurs in het spel, gingen de heren op jacht naar een zo goed mogelijke plek in de top tien. Verstappen gold als de favoriet, maar echt veel marge had de Limburger in de eerste twee sessies nog niet. We weten echter dat Verstappen op de beslissende momenten vaak een tandje extra kan vinden, al lagen de track limits nog wél altijd op de loer, ook voor Verstappen. De Red Bull-coureur opende de derde kwalificatie in ieder geval met een uitstekende tijd: 1:04.503. Beide Ferrari-coureurs sloten na de eerste run aan achter Verstappen, met Norris op de vierde stek.

Albon liet zijn goede vorm nog maar eens blijken met een uitstekende zesde tijd, maar zag zijn mooie notering ook wegens track limits afgepakt worden door de wedstrijdleiding. In tussen was het tijd voor de laatste run. Verstappen had een marge van twee tienden op de Ferrari-heren, maar de vraag was of dat genoeg was, of dat iemand nog een konijn uit de hoge hoed wist te toveren. Verstappen wist zijn tijd in de tweede run nog nipt te verbeteren met een 1:04.503, met name door een uitstekende derde sector. In de Red Bull-garagebox kon men alvast een applausje geven aan de Nederlander, maar dat leek wat voorbarig.

Billenknijpen tijdens laatste run

Leclerc kwam namelijk nog met een fenomenaal rondje over de brug. Na paars in de tweede sector, was het billenknijpen in het Red Bull-kamp. Dat bleek inderdaad nodig, want de Monegask kwam met een 1:04.439 met minimale marge op de Nederlander over de streep. Niet genoeg dus, want Verstappen wist opnieuw de snelste tijd van de sessie te noteren en hij start zondag dus vanaf pole op de Red Bull Ring. Leclerc vergezeld hem op de voorste rij, terwijl Carlos Sainz de top drie completeert.