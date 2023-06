Brian Van Hinthum

Donderdag 29 juni 2023 16:37

Charles Leclerc beschikt over een Ferrari-contract dat na 2024 afloopt en de geruchten rondom zijn toekomst vliegen alle kanten op. De Monegask maakt nu een eind aan die rondzingende geluiden, want de 25-jarige coureur geeft aan dat hij op een langzame wijze de contractgesprekken met de Italianen heeft geopend.

Voorlopig is het nog totaal niet het seizoen waar Leclerc op gehoopt had. Nadat Ferrari afgelopen winter een frisse wind door Maranello liet varen met de aanstelling van Fred Vasseur, lijkt het voorlopig alleen nog maar achteruit te zijn gegaan met de illustere Italiaanse formatie. Leclerc en Carlos Sainz klagen over de lastig te besturen auto en het lijkt er dan ook op dat de Monegask momenteel met de ziel onder zijn arm rondrijdt in de Formule 1. Met twee uitvalbeurten en slechts één podiumplek is de situatie momenteel allesbehalve gelukkig.

Gesprekken langzaam geopend

Inmiddels heeft de lastige situatie ervoor gezorgd dat de Ferrari-coureur al meermaals aan een overstap naar een ander team gelinkt is, maar dat plan lijkt Leclerc zelf absoluut niet te hebben. Hij onthult vlak voor de Grand Prix van Oostenrijk dat de gesprekken met de Scuderia eindelijk op gang zijn gekomen. "We zijn langzaamaan met de gesprekken begonnen", vertelt hij tegenover Autosport.com. "Maar als ik heel eerlijk ben, zijn mijn gedachten daar nog niet helemaal aan toe. Als ik zeg dat we er langzaam maar zeker over aan het praten zijn, is dat gewoon soms hier en daar. Niks speciaals, niks specifieks."

Liefde voor Ferrari

Vlak na zijn onthulling lijkt Leclerc zijn opmerkingen toch wat te willen bagatelliseren. Hij zegt over de opmerkingen dat het 'gewoon wat grapjes over en weer zijn'. "Niks formeels of specifieks." Van plan om ergens anders heen te gaan, dat lijkt Leclerc in ieder geval niet. "Ik hou van Ferrari. Ik ben blij hier. Ik zeg dat niet [dat ik mijn opties open wil houden]. Ferrari is het team dat mij geholpen heeft om te komen waar ik nu ben. Dat heb ik nooit verborgen. Ik ben altijd extreem blij om bij Ferrari te zitten. Natuurlijk zijn we niet blij met onze huidige positie, maar we werken de goede kant op, daar heb ik vertrouwen in. Nogmaals: ik hou van Ferrari en ik ben blij hier."