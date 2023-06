Remy Ramjiawan

Volgens Formule 1-journalist Diego Mejia komt het raceweekend van Sergio Pérez in Oostenrijk niet in gevaar doordat de Mexicaan zich nu even niet zo lekker voelt. De 33-jarige Red Bull-coureur sloeg de mediadag over, maar zal er weer gewoon zijn in de rest van het weekend.

Pérez is naar Oostenrijk afgereisd met 126 punten achter zijn naam. De achterstand op teamgenoot en klassementsleider Max Verstappen is inmiddels opgelopen tot aan 69 punten. De afgelopen drie raceweekenden wist Checo niet door te stoten naar Q3 en dat moet volgens Helmut Marko in Oostenrijk anders. Toch zal het geen gemakkelijke opgave worden voor Pérez, die dus wat onder de leden heeft.

Aanwezigheid Pérez

Op de mediadag was Pérez dus niet aanwezig in Spielberg. De Mexicaan heeft een dagje rust ingelast om op vrijdag op volle sterkte terug te keren naar het circuit. Even was het onduidelijk of Checo überhaupt wel in actie zou gaan komen, maar Meija heeft van Red Bull Racing begrepen dat Pérez tijdens de eerste vrije training, maar ook de kwalificatie 'gewoon' aanwezig zal zijn.

Checo Pérez no ha estado presente este jueves para los compromisos con los medios de comunicación en el Red Bull Ring. Ha tenido malestar y hoy descansa, pero según el equipo mañana estará en el coche para la PL1 y clasificación. #F1 #AustrianGP — Diego Mejia (@diegofmejia) June 29, 2023

Eventuele vervangers

Mocht Pérez zich vrijdag toch afmelden dan staan er een aantal rijders voor hem klaar om in te vallen. Red Bull Racing heeft als officiële reservecoureurs Liam Lawson, Dennis Hauger, maar ook Zane Maloney in dienst. Toch is de hoop van veel mensen dat de derde coureur van het team, Daniel Ricciardo, zijn rentree bij de renstal zal maken.