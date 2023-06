Brian Van Hinthum

Donderdag 29 juni 2023 15:37

Nyck de Vries beleeft een moeizame start in de Formule 1 en de Nederlandse coureur krijgt dan ook van veel kanten kritiek te verwerken, zelfs van Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko. De coureur uit Sneek krijgt nu bijval van niemand minder dan Yuki Tsunoda.

Voorlopig maakt De Vries nog absoluut geen bijzondere indruk en raakte hij daarnaast betrokken bij verschillende crashes, zo had hij bijvoorbeeld een rampweekend in Bakoe en haalde hij in Miami de woede van Lando Norris op de hals door bij de start tegen hem aan te botsen, waarop de Brit hem vriendelijk doch dringend adviseerde om eens te proberen wat eerder te remmen. De Friese coureur blijft voorlopig puntloos in zijn eerste seizoen in de Formule 1 en dus wordt het tijd om na het wennen in de eerste paar races een stap vooruit te zetten.

Duidelijke taal Marko

Een ander opmerkelijk verhaal uit deze week zorgde daarnaast ook voor de nodige opgetrokken wenkbrauwen. Marko liet namelijk weten dat Christian Horner helemaal niet zat te wachten op de komst van De Vries en de Oostenrijker deed er nog een schepje bovenop door te stellen dat Horner voorlopig gelijk heeft. "Het komt niet vaak voor [dat Horner en ik het oneens zijn], maar soms gebeurt het wel. De laatste keer was dat zo met Nyck de Vries. Maar op dit moment lijkt het erop dat hij [Horner] gelijk heeft. Hij was geen fan van Nyck de Vries."

Tsunoda springt bij

De Vries heeft inmiddels zelf ook gereageerd op die woorden en daarnaast krijgt hij nu bijval van teammaat Tsunoda. "Nyck moet gewoon alles op een rijtje zetten", vertelt hij tegenover Motorsport.com. "Het tempo is er wel, hij moet gewoon in een goed ritme komen. In de meeste races had hij moeite met consistentie. Ik verwacht wel dat hij er uiteindelijk komt, want in eerdere races en met eerdere resultaten, heeft hij laten zien wat hij kan. Ik weet zeker dat het komt", zegt de Japanner. "Nyck laat een goed tempo zien in de vrije trainingen en een aantal kwalificaties. Hij heeft alleen de pech dat we geen snelle auto hebben. Het is dan lastig om goede resultaten te scoren en een goede performance te tonen."