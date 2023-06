Opvallend: Achterstand Pérez op Verstappen is grootste van alle teamgenoten

Jordy Stuivenberg

Woensdag 28 juni 2023 19:37

Red Bull voert vrijwel alle statistiekenlijstjes aan. Of het nu gaat om het aantal overwinningen, pole positions of snelste ronden: de brigade uit Milton Keynes laat geen spaan heel van de concurrentie. Toch blijkt er één onderdeel te zijn waar Red Bull behoorlijk tegenvalt, het verschil tussen de eerste en tweede rijder.

Formule 1-journalist Gary Anderson heeft voor The Race van elke coureur de snelste rondetijd per weekend genoteerd en zette dat vervolgens om in een percentage. Op die manier kan hij perfect becijferen hoe groot de achterstand gemiddeld genomen is vergeleken met de snelste rondetijd van dat weekend. Zet daarbij de eerste rijder af tegen de tweede rijder en je ziet hoe groot de verschillen binnen alle teams zijn.

Idealiter is rijder 1 natuurlijk net zo snel als rijder 2, maar de praktijk wijst anders uit. Bij Ferrari is het verschil tussen Carlos Sainz en Charles Leclerc slechts 0,042 procent, in het voordeel van de Spanjaard. Bij Mercedes is Lewis Hamilton gemiddeld 0,099 procent sneller dan George Russell. Ook bij Haas zijn de verschillen klein, daar presteert Nico Hülkenberg 0,172 procent beter dan Kevin Magnussen.

De verschillen zijn het grootst bij Aston Martin (niet geheel onverwacht), Williams (ook niet geheel onverwacht) en Red Bull. Het verschil tussen Max Verstappen en Sergio Pérez is het grootst van het hele veld, dus zelfs Lance Stroll presteert beter in de strijd met Fernando Alonso. De achterstand van Pérez op Verstappen is gemiddeld liefst 0,693 procent.

Pérez slaagde er al verschillende keren niet in om door te dringen tot Q3, dus in dat opzicht is de achterstand wel te verklaren. In de meeste gevallen heeft de Mexicaan dat echter aan zichzelf te wijten, dus alleen al voor de statistieken zou het beter zijn als hij constanter gaat kwalificeren, laat staan als het gaat om resultaten in de race.