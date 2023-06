Brian Van Hinthum

Woensdag 28 juni 2023 10:27

Fernando Alonso, Lewis Hamilton en Max Verstappen zijn op dit moment de mannen die de meeste indruk in de Formule 1 maken en dus worden de heren vaak op veel gebieden met elkaar vergeleken. Dit keer gaat het om de racevaardigheden van de mannen, waarbij Damon Hill een duidelijke keuze heeft.

Verstappen en Alonso beleven momenteel allebei een seizoen om van te dromen. De Nederlander weet op dominante wijze de rest van het veld te grazen te nemen, terwijl Alonso in de herfst van zijn carrière plotseling weer podium na podium weet te behalen, iets waar hij misschien in zijn stoutste dromen niet meer op had durven hopen. Terwijl Verstappen natuurlijk richting de beste fase van zijn carrière gaat, is het Alonso die qua leeftijd in de herfst van zijn loopbaan zou zitten. Daar valt voorlopig echter weinig van te zien. De coureur uit Oviedo laat nog elke week hele mooie dingen zien.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton over Alonso

Ook Lewis Hamilton lijkt langzaam maar zeker weer richting zijn oude vorm te komen en met zeven wereldkampioenschappen op zak is het natuurlijk zo dat hij al genoeg prestaties heeft laten zien. Tijdens de F1 Nations-podcast worden de drie heren op het gebied van racevaardigheden met elkaar vergeleken en benoemd wie het beste is op dat gebied. "Ik denk dat het Lewis is", zegt Hill. Nadat host Tom Clarkson zegt dat hij het oneens is en voor Alonso gaat, legt Hill uit waarom hij voor zin landgenoot kiest. "Lewis werk fantastisch samen met zijn engineers, waar Fernando het zonder zijn engineers kan of hen vertelt wat ze moeten doen, in plaats van andersom."

Max Verstappen

Hij vervolgt: "Het ding met Lewis is dat hij in de race nog altijd geweldige ronden kan produceren wanneer het moet. Ik weet niet of Fernando dat nog kans. Als je Lewis een doel geeft, weet hij dat te behalen." Vervolgens gaat Hill in op het uitsluiten van Verstappen in de discussie. "Je kan zeggen dat je nog niet de volle mogelijkheden van Max zijn carrière hebt gezien, ook al heb ik daar geen twijfels over. Maar bij Fernando en Lewis hebben we over vele jaren gezien wat zij kunnen. Als je coureurs op deze manier wil vergelijken en kijkt naar het heden, dan zet je je geld op Max, nietwaar? Hij lijkt alle ingrediënten te hebben en heeft een geweldige toekomst.