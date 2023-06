Brian Van Hinthum

Woensdag 28 juni 2023 08:49

Het is tijd voor Sergio Pérez om weer eens te laten zien waarom hij een stoeltje bij Red Bull Racing verdient en het komende weekend krijgt hij tijdens de thuisrace van zijn team de ideale mogelijkheid. De Mexicaan weet dat het tijd is om weer eens wat te laten zien en blikt vooruit op het aankomende weekend.

Met een reeks lastige races lijkt Pérez voorlopig zijn titelaspiraties in de koelkast te kunnen zetten en ook vanuit kamp Red Bull lijkt men momenteel geen rekening meer te houden met een titelstrijd tussen Pérez en Verstappen. Christian Horner zei na de Grand Prix van Spanje zelfs dat de Mexicaan nu tegen een dergelijke achterstand aankijkt dat hij beter niet meer op de titel kan focussen en dat het verstandiger is om weer gewoon zonder druk in zijn hoofd te gaan rijden, zoals de eerste races van het seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Thuisrace Red Bull

Nadat hij tussen de races in Spanje en Canada op de fabriek zijn verstand op nul probeerde te zetten op de fabriek, bleef een mooi resultaat ook in Montreal uit. Zijn laatste podium dateert alweer uit Miami en dus is het voor de man uit Guadalajara tijd om terug te slaan. "Het is altijd geweldig om in Oostenrijk te racen. Het is natuurlijk het thuis van Red Bull en dat maakt het extra speciaal voor ons binnen het team. Ik kan ook niet geloven hoeveel Mexicanen hier aanwezig zijn. Elk jaar zie ik de Mexicaanse vlag wapperen als ik op het circuit arriveer en dat maakt mij vrolijk", zegt Pérez.

Schepje er bovenop

Tijd om de presteren dus, weet ook de coureur. "De focus zal voor mij op de baan liggen. Ik weet hoe belangrijk het voor mij is om nu een consistent weekend te rijden en echt een resultaat te produceren. Ik weet dat ik dat kan. Het lijkt erop dat het qua weersomstandigheden verraderlijk kan worden. Daarnaast is het en sprintraceweekend, dus de tijd in de auto voor de set-up zal minimaal zijn. We moeten elk moment maximaliseren in de voorbereiding. De laatste keer in Bakoe had ik veel plezier en was ik succesvol, maar dat was op een ander circuit. Ik wil nu hetzelfde bereiken, maar weet dat er dan een schepje bovenop moet."