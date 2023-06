Brian Van Hinthum

Dinsdag 27 juni 2023 10:23

Max Verstappen is natuurlijk uitstekend begonnen aan het nieuwe Formule 1-seizoen en de Nederlandse coureur en zijn team worden zelfs al in verband gebracht met een mogelijk ongeslagen 2023-seizoen. De regerend wereldkampioen zelf probeert er geen aandacht aan te besteden en bekijkt het van race tot race.

Momenteel lijkt er geen maat te staan op de 25-jarige Verstappen. De Nederlander vertrok tijdens de laatste race in Canada van pole position, hield Fernando Alonso achter zich tijdens de start en hoefde vervolgens eigenlijk geen moment meer in zijn spiegel te kijken. Met de overwinning komt het totale moyenne van de renstal op de magische honderd overwinningen, terwijl Verstappen met zijn 41e overwinning Ayrton Senna weet te evenaren.

Artikel gaat verder onder video

Ongeslagen seizoen

Het werd alweer de zesde overwinning van het seizoen voor de man die dit jaar als grote titelfavoriet geldt, terwijl het alweer de achtste Red Bull-zege in evenveel races was. Zijn prestaties van dit seizoen zorgen ervoor dat Verstappen op dit moment als de grote favoriet voor elke Grand Prix geldt en dat fans denken dat Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez zomaar elke zege zouden kunnen pakken in dit seizoen. Mochten ze dat willen behalen, moeten er nog veertien races gewonnen worden, een behoorlijke opgave.

Verstappen reageert

Verstappen is helemaal niet bezig met dergelijke dingen, zo geeft hij aan tegenover Forbes. "Het maakt helemaal niet uit wat mensen vanaf de zijlijn roepen. Je moet je gewoon focussen op de dingen waar je controle over hebt. Dat gaat over het team en de auto. Dat is wat we aan het doen zijn. Natuurlijk hadden we een uitstekende start van dit jaar. Natuurlijk willen we dat doorzetten. Soms liggen dingen echter alleen buiten jouw controle om in een weekend. Het is een heel lang seizoen en het gaat om het maximaliseren van elk mogelijk resultaat tijdens een weekend."