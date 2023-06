Organisatie Grand Prix België hoopvol: "Twee jaar geleden zag het er slecht uit"

Jordy Stuivenberg

Zondag 25 juni 2023 20:55

De toekomst van de Grand Prix van België ziet er rooskleurig uit. Organisator Vanessa Maes vloog onlangs naar Londen voor gesprekken met Stefano Domenicali en ook in Montréal voerde ze positieve gesprekken met de Formule 1-baas.

Lang leek het erop dat Spa-Francorchamps na 2023 van de Formule 1-kalender zou verdwijnen. Dat terwijl er de afgelopen tijd volop verbouwd is op en rondom het circuit, waar de faciliteiten wel een opknapbeurt konden gebruiken. De organisatie in België zou vooralsnog werken aan een eenjarige deal voor 2024, om daarna verder te praten over de jaren daarna.

Artikel gaat verder onder video

“De afspraak is positief verlopen. Domenicali staat open voor gesprekken met ons. We moeten wel realistisch blijven. Er is natuurlijk nog niets getekend, maar het lijkt erop dat het de goede kant op gaat”, vertelde Maes tegenover het Belgische RTBF. Die ook in ging op de geruchten over een Grand Prix van de Benelux, waarbij Spa en Zandvoort elkaar af zouden wisselen.

“We weten nog niet wat er gebeurt na 2025. Twee jaar geleden zag het er slecht uit voor ons. Liberty Media heeft duidelijk gezegd dat ze niet terug wilden komen naar België. We hebben echter hard gewerkt en dat zorgt ervoor dat we staan waar we nu staan. We durven te zeggen dat ons land het verdient op de kalender te staan. We zijn een historisch circuit, maar we kijken naar de toekomst.”

“We weten niets over een wisselende race met Zandvoort. We willen ons eerst verzekeren van een race in 2024. Ik hoop dat we daarvoor op schema liggen, maar we geloven dat er mogelijkheden zijn. We zullen zien wat er gebeurt, maar we hebben er zelf alle vertrouwen in.”