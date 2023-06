Vincent Bruins

Zondag 25 juni 2023 12:12 - Laatste update: 12:12

Sommige coureurs doen het wel, anderen weer niet: plassen in de auto tijdens een Formule 1-wedstrijd. In het spelletje 'Never have I ever' moesten de coureurs uit de koningsklasse eerlijk zijn over of ze wel eens hun behoefte hebben gedaan, terwijl ze achter het stuur zaten.

Formule 1-coureurs zitten soms urenlang in hun cockpit, zonder dat ze de mogelijkheid hebben om te plassen. Als het een beetje tegenzit in een race, kan een coureur soms wel meer dan twee uur lang zijn plas moeten ophouden. Ze kunnen niet even hun wagen langs de kant zetten en tijdens de pitstops is er ook geen tijd om in en uit de cockpit te gaan. Coureurs proberen dan ook vlak voor de race nog even naar het toilet te gaan, maar soms komt het toch voor dat ze ontzettend nodig moeten als ze eenmaal in de auto zitten. Rondrijden met een drukkende blaas, is niet prettig, dus wat doe je dan? Je laat het lopen in je overall.

Alleen gekken doen dat

Zhou Guanyu gaf aan zelfs nooit in de auto te hebben geplast, maar hij "weet dat sommigen dat wel doen" en hoopte op eerlijke antwoorden van hen. Ook Alexander Albon heeft nooit tijdens de race zijn behoefte gedaan: "Heeft iemand gezegd van wel dan?" lachte de Williams-coureur. Lando Norris is er duidelijk over: "Dat zou ik nooit kunnen doen. Alleen gekken doen dat." Sergio Pérez grinnikt en reageert: "Ik heb dat wel eens gedaan." Nyck de Vries antwoordde simpelweg: "Ja."

Geplast in auto buiten Formule 1

"Tijdens het racen? Nee," aldus Yuki Tsunoda. Of hij het dan blijkbaar in andere auto's buiten de Formule 1 doet, reageerde de AlphaTauri-coureur: "Eh... Misschien wel, ja." Kevin Magnussen heeft nog nooit in zijn auto geplast: "Maar mijn engineers geloven mij niet." Fernando Alonso, Max Verstappen en Nico Hülkenberg geven aan het wel geprobeerd te hebben, maar dat het niet lukte. "Een keer kon ik het bijna niet meer ophouden en mentaal zei ik tegen mezelf: 'Je moet nu gaan', maar mijn hersenen hielden mij tegen," legde de laatstgenoemde uit. Esteban Ocon vertelt waarom hij nooit in de auto heeft geplast: "Ik weet hoe het voelt om dat schoon te maken." Logan Sargeant zou het nooit doen, omdat dat "te gemeen is voor de engineers".