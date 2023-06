Tost put hoop uit verleden De Vries: "Hij heeft overal races gewonnen"

Jordy Stuivenberg

Zaterdag 24 juni 2023 11:45

Nyck de Vries zal nog niet helemaal tevreden zijn over het verloop van zijn eerste seizoen bij AlphaTauri, maar teambaas Franz Tost ondersteunt hem nog altijd volop. Hij stelt dat de Nederlander overal races gewonnen heeft en dat het een kwestie van tijd is voor hij weer punten scoort in de Formule 1.

De Vries verdiende zijn F1-stoeltje met een sterke invalbeurt in Italië bij Williams, waar hij tegen alle verwachtingen in een negende plaats uit het vuur sleepte. Vooralsnog is hem dat bij AlphaTauri niet gelukt: alleen teamgenoot Yuki Tsunoda pakte tot nu toe twee punten. Volgens Tost heeft dat alles te maken met de beperkte rijtijd in de Formule 1, waardoor rookies het eigenlijk altijd moeilijk hebben.

“Waarom? Omdat ze de circuits niet allemaal kennen. Nyck had nog nooit gereden in Melbourne, Saudi-Arabië, Miami en Baku. Dat maakt het voor jonge, nieuwe coureurs heel erg lastig in de Formule 1. Ik heb hem gezegd dat hij gefocust moet blijven, vertrouwen moet houden in zichzelf. We weten allemaal waartoe hij in staat is”, aldus Tost over zijn coureur. “Hij heeft gewonnen in de Formule 3 en Formule 2, is kampioen geworden in de Formule E. We weten dat hij races kan winnen en kampioenschappen kan pakken.”

Hoe dan ook is er werk aan de winkel voor AlphaTauri, want het team staat stijf onderaan in het constructeurskampioenschap. De Italianen staan op twee punten, terwijl Williams op P9 staat met zeven punten. Dat hebben de Britten overigens vooral te danken aan een sterk optreden in Canada, want daar veroverde Alexander Albon liefst 6 punten met een zevende plaats.