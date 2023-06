Vincent Bruins

Zondag 25 juni 2023 08:48 - Laatste update: 08:50

Adrian Newey is op de startgrid van Grands Prix altijd te zien met een rood notitieboek in zijn hand. De technisch directeur en hoofdontwerper van Red Bull Racing legt in de Talking Bull-podcast uit waarom hij die altijd bij zich heeft.

De in Stratford-geboren Brit werkt al sinds 1980 in de top van de autosport, toen hij direct na zijn afstuderen aan de slag ging bij het team van Fittipaldi. Na in Amerika te hebben gewerkt en bij andere middenvelders in de Formule 1, tekende hij voor 1991 bij Williams. Mede dankzij Newey won Williams de constructeurstitels van 1992 tot en met 1996. Daarna maakte hij de overstap naar McLaren waar Mika Häkkinen in 1998 en 1999 wereldkampioen werd. Terwijl zijn relatie met de renstal uit Woking verslechterde, ging Newey op zoek naar een ander team en vanaf 2006 werd dat Red Bull waar Sebastian Vettel vier titels pakte. Nu domineert Max Verstappen in de koningsklasse samen met de Oostenrijkse renstal.

Artikel gaat verder onder video

Pen en papier standaard manier

"Ik heb deze ondertussen al meer dan tien jaar," vertelde Newey over zijn notitieboek, wijzend naar de gebruikssporen waaraan dat duidelijk is te zien. Op de vraag of hij old school is, antwoordde hij: "Ja, dat ben ik in zekere zin. Met pen en papier is mijn standaard manier van werken. Ik krabbel veel, en ik teken nog steeds op een bord in plaats van op de computer. Dat is voor mij als een soort moedertaal. Ik ben afgestuurd in 1980 en CAD-systemen waren niet gebruikelijk tot de midden jaren negentig, dus ik tekende al vijftien jaar gewoon op een bord. Ik heb een boel jongens gezien die tijd en moeite verspillen met het tekenen van lijnen in een CAD-systeem. De grote lijnen tekenen en schetsen kan ik het beste doen met potlood en gum."

OOK INTERESSANT: Newey geeft toe dat het 'aftellen' tot aan zijn pensioen inmiddels begonnen is

Op computer tekenen voelt niet natuurlijk

"Omdat ik mezelf dat vanaf vroege leeftijd heb aangeleerd, kan ik goed dingen in mijn hoofd visualiseren," vervolgde de 64-jarige Brit. "Het feit dat ik niet in 3D kan tekenen [op een CAD-systeem], maakt mij niet uit, want ik kan gemakkelijk 3D omzetten in 2D. Zoals ik al zei, dit is eigenlijk mijn moedertaal. Als ik nu zou proberen op een CAD-systeem te werken, dan zou het zijn alsof ik plotseling een vreemde taal moet spreken. Dat zou nooit natuurlijk voor mij voelen. Een deel van mijn werk is dus tekenen op een bord en dan is er een team van twee à drie mensen die mijn tekeningen scannen, want alles moet digitaal zijn. En zij zetten ze om in 3D-tekeningen. Maar voordat je gaat tekenen op het bord, moet je überhaupt ideeën hebben en daar is mijn schetsblok voor."