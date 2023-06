Brian Van Hinthum

Maandag 19 juni 2023 10:28

Adrian Newey is natuurlijk de grote man achter de successen van Red Bull Racing en het is voor het Oostenrijkse team te hopen dat de topontwerper nog lang voor het team actief blijft. De Brit, gister zelf aanwezig op het podium, geeft echter toe dat de tijd langzaam zijn tol begint te eisen.

Newey is door de jaren heen uitgegroeid tot de beste ontwerper in zijn vakgebied en de Red Bull-techneut wordt dan ook gezien als de grote man achter de successen van het Oostenrijkse team. Zondag was het uitgerekend Newey die mee het podium op ging om de bokaal voor de constructeurs in ontvangst te nemen nadat Red Bull via Max Verstappen de honderdste overwinning uit zijn geschiedenis mocht bijschrijven. Een veelzeggend gebaar van de Milton Keynes-formatie.

Hoogtepunten

Hoewel Newey over het algemeen niet vaak op de voorgrond treedt, vond hij zondag toch wat tijd om met Sky Sports te praten over zijn succesvolle carrière. Hij krijgt de vraag wat zijn hoogtepunten zijn geweest. "Natuurlijk zijn ze allemaal speciaal. De races die het meest eruit springen zijn de eerste in Mexico en de races waar het kampioenschap werd beslist. Daarbij denk ik terug aan Abu Dhabi 2010 met Sebastian [Vettel] tegen Fernando [Alonso]. Daarna denk ik aan Max tegen Lewis [Hamilton, 2021].

Pensioen van Newey

Inmiddels is het alweer een flinke poos dus sinds die eerste overwinning in Mexico met Nigel Mansell uit 1991 waar Newey aan refereerde, maar aan zijn pensioen denken probeert Newey nog uit te stellen, al begint de klok wel te tikken. "Ik heb het grote geluk dat ik mag doen wat ik altijd wilde doen en geniet van mijn werk. Ik hou ervan. Natuurlijk kan mijn carrière niet voor altijd doorgaan. Dus ik denk dat zolang het team mij wil en ik ervan geniet, dat ik door blijf gaan. Je moet alleen wel realistisch blijven. Het is vanaf nu aftellen. Wanneer de dag gaat komen, dat weet ik nog niet."