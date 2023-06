Remy Ramjiawan

Zaterdag 24 juni 2023 20:58

Volgens Formule 1-coryfee Peter Windsor haalt Netflix lang niet alles uit Drive to Survive door alleen maar in te zoomen op onderlinge rivaliteiten. De show zou in zijn ogen juist het accent op de andere facetten van de sport moeten leggen, want daar ligt volgens hem de echte kracht van de Formule 1.

In 2023 is het woord saai al een aantal keren voorbijgekomen, maar dat is gebaseerd op het uitzonderlijke jaar 2021. Daarnaast ging dat seizoen vooral om de titelstrijd, maar er is zoveel meer dat de sport zo groot maakt. De fans die de sport zijn gaan volgen door Drive to Survive kennen vaak alleen de rivaliteit tussen verschillende coureurs, al dan niet gecreëerde rivaliteit. Windsor is van mening dat Netflix een grote rol speelt in de mening van de fans, want voor een groep is de show de ingang voor de sport geweest. Hoewel de serie een doel dient, vindt Windsor dat er nog heel veel meer uit te halen is.

Formule 1 verkocht zich voorheen niet zo goed

Bij Cameron F1 legt de Brit het uit: "Kijk, ik heb Netflix niet nodig om een fan van de Formule 1 te zijn. Het is dan ook moeilijk voor mij om me te verplaatsen in een fan die alleen maar de sport kent, vanuit Netflix. Maar als we eens terug gaan naar de jaren begin 2000. Toen verkondigde ik nog dat de Formule 1 er niet genoeg aan deed om zichzelf te verkopen. Het liet toen niet de fascinerende kant zien en dan heb ik het eigenlijk vooral over alle praktijken achter de schermen."

Drive to Survive slaat een groot stuk over

In het eerste seizoen van de docuserie werden er ook beelden van achter de schermen laten zien, maar de teams willen niet altijd dat alles naar buiten komt. "Dat is wat Drive To Survive initieel wel ging belichten, maar er is een heel groot stuk wat ze overslaan. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld het uitzenden van de 'drivers briefing' of Go Pro-camera's in straatauto's zodat je hoort hoe een coureur zich opmaakt voor een racedag en hoe dat achteraf verloopt als ze naar huis rijden", zo geeft hij een aantal voorbeelden. "Wat mij betreft kan er echt nog een heleboel worden laten zien om de sport goed te verkopen. Drive to Survive is een stap in de goede richting, maar het is echt een heel klein stapje van wat er beschikbaar is."

'Saai seizoen'

Veel fans klagen dat Red Bull Racing en dan met name Max Verstappen dit seizoen domineert. Toch vindt Windsor dat argument te kortzichtig: "Als Formule 1 alleen maar zou leven van de sensatie, opwinding en inhaalmanoeuvres, dan zou de sport nu in de problemen zitten. Maar wie de Formule 1 dat pad in duwt, die moet zich schamen. Er is zoveel meer dan alleen maar opwinding en inhalen. Als je dat wil, ga dan MotoGP kijken of NASCAR. Formule 1 gaat daar niet over." Windsor wijst naar de technische kant: "Formule 1 gaat eigenlijk precies om de andere dingen. Het gaat om technologie, het gaat om grote bedrijven, wereldwijde aandacht, maar ook over de planeet redden. Daarnaast moet het gaan om de grootste budgetten en het grootste wereldwijde publiek en ik denkt dat de show van Netflix daar maar één procent van aanraakt. Waarom zien we daar niets van?"