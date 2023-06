Remy Ramjiawan

Woensdag 21 juni 2023 13:49 - Laatste update: 13:56

Hoewel Mercedes met het nieuwe updatepakket de weg omhoog wil gaan inzetten, onthult Lewis Hamilton dat de nieuwe versie van de W14 eigenlijk niet heel veel anders aanvoelt, dan de bolide waar de renstal dit seizoen mee is begonnen. De 38-jarige coureur behaalde in Canada zijn derde podiumplek van het seizoen.

Vanaf Monaco rijdt de formatie uit Brackley met de nieuwe sidepods, toch is er ook veel werk verricht aan de binnenkant van de wagen, al is het chassis nog steeds hetzelfde als voorheen. De radicale wijziging is het antwoord op de tegenvallende eerste versie van de W14, maar ook op de wagen van vorig jaar waar de smalle sidepods voor het eerst werden geïntroduceerd. Toto Wolff heeft al aangegeven dat er nog een lange weg voor het team ligt, voordat het weer kan knokken om de zeges.

Artikel gaat verder onder video

Weinig verschil

Op de persconferentie na de Grand Prix van Canada legt Hamilton het uit. "Eigenlijk voelt het niet enorm verschillend ten opzichte van het begin van het jaar. Er zijn een paar elementen van de auto die anders aanvoelen en natuurlijk met de upgrade, maar het is gewoon iets meer downforce op de auto. Maar de karakteristieken van de auto zijn zeer vergelijkbaar met wat we eerder dit jaar hadden", zo luidt de boodschap.

Oude trekjes eruit halen

Het updatepakket is echter de eerste van een aantal stappen. Zo worden er de komende races nog een aantal grote upgrades verwacht en het doel is volgens Wolff om de zege in Silverstone te pakken. Hamilton kijkt dan ook alvast naar volgend seizoen. "Voor de auto van volgend jaar, moeten veel van deze (oude) dingen weg zijn en dat moeten we veranderen. Het is zeker nog niet de auto die, qua karakteristiek gezien, de auto is die Red Bull kan verslaan. Dus daar moeten we nog aan werken", aldus de Brit.