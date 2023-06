Remy Ramjiawan

Dinsdag 20 juni 2023 19:02

Voor Frédéric Vasseur is de uitslag van de Grand Prix van Canada de bevestiging dat Ferrari op de goede weg is. De renstal uit Maranello heeft het concept ook omgegooid en in Montreal kwam het team als vierde en vijfde over de streep, daarnaast wijst de Fransman naar Max Verstappen, die in zijn ogen helemaal niet zo ver bij de Ferrari's wegliep.

Hoewel het resultaat in Canada wellicht positief was, was de kwalificatie dat voor Charles Leclerc niet. De Monegask bleef hangen op de elfde plek en dat had alles te maken met de twijfelende pitmuur. Leclerc wilde net als Alexander Albon op de softbanden een rondje neerzetten, maar het team keek vooral naar Verstappen die op intermediates rondreed. Uiteindelijk kwamen de droogweerbanden er te laat onder en Q3 was niet meer haalbaar.

Artikel gaat verder onder video

Leclerc biedt excuses aan voor uitbarsting

Vasseur legt bij Crash uit dat Leclerc zijn excuses heeft aangeboden voor zijn uitbarsting over de boordradio. "We hadden een goede discussie. Leclerc gaf toe: 'Oké, ik had het mis. Het spijt me.' Ik probeer altijd mijn jongens - de coureurs - te beschermen voor het team. Ik kan het perfect begrijpen als ze na een slecht resultaat uit de auto springen en hen wordt gevraagd: 'Was je blij met de strategie?' Dan zal hij zeker zeggen: 'Nee. Je zult nooit coureurs tegenkomen die zeggen: 'Ik ben genaaid, maar het was super"', zo legt Vasseur uit. Toch ziet hij liever dat Leclerc de kritiek op het team binnenskamers houdt: "Het belangrijkste is dat het soms beter is om eerder met het team te praten. Het was constructief en direct."

Updates lijken te werken

Wat betreft de technische kant gaat het volgens de teambaas de goede kant op. De updates lijken te werken en ook Helmut Marko gaf toe dat de Ferrari's in Canada misschien wel de snelste auto's waren. "De laatste stint hebben we gereden met dezelfde banden als [Fernando] Alonso gedurende bijna hetzelfde aantal ronden en het was om en nabij een seconde [verschil tussen de auto's] na dertig ronden. Je kan ook altijd zeggen dat Verstappen zich inhield, maar dat zit denk ik niet in zijn persoonlijkheid", aldus Vasseur die vermoedt dat het team het gat aan het dichten is.