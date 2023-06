Remy Ramjiawan

Dinsdag 20 juni 2023 18:01

Pirelli-chef Mario Isola begrijpt niets van de afwijzing van de teams om gebruik te maken van intermediates, zonder warmtedekens. Tijdens de derde vrije training in Canada maakten de renstallen namelijk wel al gebruik van de full wets die zonder warmtedekens de baan opgingen en Isola zit dan ook vol vraagtekens.

De Italiaanse bandenleverancier werkt toe naar het 2024-seizoen, waarin mogelijk de bandenwarmers verdwijnen voor de droogweerbanden. In aanloop daar naartoe hoopt het bedrijf dit seizoen al de intermediates zonder warmtedekens te introduceren, maar dat plan gaat dus voorlopig niet door. De fabrikant had toestemming nodig van acht van de tien teams, maar dat aantal werd niet gehaald.

'Teams waren het er niet mee eens'

Isola spreekt vol verbazing bij Motorsport.com: "Normaal gesproken hebben we een aantal races met regen, zoals Suzuka. En dat was een goede gelegenheid om de banden te testen voor het einde van het seizoen. Het probleem is dat het moeilijk is om ze als extra prototype te testen, omdat we ze overal ter wereld naartoe moeten sturen." Om dat probleem te tackelen wilde Pirelli de nieuwe band in Singapore introduceren, maar de FIA gaf aan dat de teams dat geen goed plan vonden. "De teams waren het er niet mee eens. Helaas waren er meer dan twee teams tegen, want we hadden acht teams nodig die voor waren."

Full wets zonder warmtedekens zijn wel geaccepteerd

Volgens Isola is het vooral opvallend dat de teams nu tegenstemmen, want de full wets zonder warmtedekens hebben ze wel geaccepteerd. "Dat is een goede vraag. Maar ik heb er eerlijk gezegd geen antwoord op", zo legt hij uit. De nieuwe intermediates zijn inmiddels al aan de tand gevoeld door enkele teams en daar kwamen louter positieve reacties uit. "Pirelli heeft uitstekend werk geleverd. En we vergeleken ze met de standaard intermediate, waar wel een warmtedeken voor nodig was", zo liet sportief directeur van Alpine, Alan Permane erover weten.

James Vowles

Williams-teambaas James Vowles heeft wel een idee waarom het plan is afgeschoten. "De reden waarom de teams op een voorzichtige manier hebben gestemd, is dat we eerst wat resultaten op de baan moeten zien te krijgen met het bestaande product, om er zeker van te zijn dat het absoluut geen nadelige kanten heeft die we nog niet hebben geconcludeerd uit specifieke tests. En dat zal blijken uit wat er hier [in Montreal] is gebeurd", aldus de teambaas van Williams.